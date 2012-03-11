تنش در روابط روسیه و قطر/ شیخ حمد در نشست قاهره تحقیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه النخیل در مطلبی با عنوان لاوروف با حمد بن جاسم دست نداد، آورده است : سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز هنگام پایان کنفرانس مطبوعاتی در مقر اتحادیه عرب برای بررسی آخرین تحولات سوریه به وزیر خارجه قطر اعتنایی نکرد.

پایگاه مذکور بیان کرد: وزیر امور خارجه روسیه فقط از نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب و برخی از وزیران امور خارجه عربی تشکر کرد که این موضوع کنجکاوی حاضران را برانگیخت.

این پایگاه ذکر کرد: جو حاکم بر روابط میان روسیه و قطر بر وزیران خارجه دو کشور یعنی سرگئی لاوروف و حمد بن جاسم در کنفرانس مطبوعاتی تاثیر گذار بوده است.