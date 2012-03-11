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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۹

تنش در روابط روسیه و قطر/ شیخ حمد در نشست قاهره تحقیر شد

تنش در روابط روسیه و قطر/ شیخ حمد در نشست قاهره تحقیر شد

یک پایگاه عرب زبان از تحقیر شیخ حمد بن جاسم در نشست روز گذشته اعراب در قاهره به سبب بی اعتنایی وزیر امور خارجه روسیه به وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه النخیل در مطلبی با عنوان لاوروف با  حمد بن جاسم دست نداد، آورده است : سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز هنگام پایان کنفرانس مطبوعاتی در مقر اتحادیه عرب برای بررسی آخرین تحولات سوریه به وزیر خارجه قطر اعتنایی نکرد.

پایگاه مذکور بیان کرد: وزیر امور خارجه روسیه فقط از نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب و برخی از وزیران امور خارجه عربی تشکر کرد که این موضوع کنجکاوی حاضران را برانگیخت.

این پایگاه ذکر کرد: جو حاکم بر روابط میان روسیه و قطر بر وزیران خارجه دو کشور یعنی سرگئی لاوروف و حمد بن جاسم در کنفرانس مطبوعاتی تاثیر گذار بوده است.

کد مطلب 1557757

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