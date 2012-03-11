4 هزار دانشجوی لرستانی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون دانشجویی استان لرستان، اظهار داشت: دانشجویان دانشگاههای استان در قالب کاروانهای راهیان نور به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی شلمچه، اروندکنار، طلائیه، هویزه، دهلاویه، سد کرخه و منطقه عملیاتی فتح المبین بازدید می کنند.

وی یادآور شد: در مجموع حدود 4000 نفر از دانشجویان استان در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با تقدیر از نقش دانشجویان و دانشگاهیان در ایجاد فضای پرشور انتخاباتی عنوان کرد: دانشجویان نقش مهم و قابل توجهی در ایجاد فضای شور و نشاط و تحقق حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی داشتند که این امر موجب خنثی سازی توطئه های دشمنان شد.

شریعت نژاد افزود: دانشجویان با درک صحیح شرایط و تحلیل دقیق نقشه های شوم دشمنان، حضوری بی سابقه در انتخابات داشتند و با لبیک به ندای مقام معظم رهبری، هوشمندانه در این عرصه حاضر شدند و زمینه های سربلندی ایران اسلامی را فراهم کردند.