به گزارش خبرنگار مهر، ماشاءالله امان الهی بهاروند عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سومین جشنواره مطبوعات محلی و خبرگزاری های لرستان در 17 گرایش و رشته های مختلف عکس، خبر، تفسیر، یادداشت، تحلیل، تفسیر، مقاله، سرمقاله، کاریکاتور و طنز برگزار شود.

وی افزود: همچنین از تلاش مطبوعات محلی استان در چهار بخش ویژه امر به معروف و نهی از منکر، بیداری اسلامی، فرهنگ عمومی و حقوق شهروندی نیز تجلیل خواهد شد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تجلیل از خبرنگاران رسانه های گروهی و قدردانی از تلاش یکساله مطبوعات و رسانه های استان را از دیگر برنامه های سومین جشنواره عنوان کرد.

بهاروند تصریح کرد: سومین جشنواره مطبوعات محلی، خبرگزاری‌ها و نشریات سراسری استان لرستان 24 اسفند ماه در محل تالار شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد برگزار می شود.