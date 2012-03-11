سردخانه و انبارها بازرسی می شوند/ طرح نظارت بر پایانه ها تا 20 فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال فدایی فروتن گفت: در این گشت مشترک نمایندگانی از اداره کل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بخش مبارزه با جرایم اقتصادی ناحیه انتظامی و بازرسی استان مرکزی حضور دارند.

وی با بیان اینکه، گشت مذکور تا بازرسی 222 انبار و سردخانه دارای کد شناسایی این استان ادامه دارد، افزود: در این گشت با موارد احتمالی تخلف در کمترین زمان برخورد قانونی صورت می گیرد.

مقابله با احتکار کالا در استان

فروتن هدف از اجرای این طرح را مقابله با هر گونه احتکار احتمالی کالا در استان اعلام و اضافه کرد: صاحبان انبار و سردخانه ها باید میزان موجودی خود را به این سازمان اعلام می کردند زیرا برخی افراد سودجو به قصد افزایش قیمت ها در روزهای پایانی سال اقدام به احتکار کالا کردند.

وی نظارت و بازرسی را جدی دانست و از مردم خواست با مشاهده هر تخلفی با 124 تماس بگیرند.

طرح نظارت بر پایانه ها تا 20 فروردین



وی در ادامه اجرای طرح ویژه نظارت برپایانه های مسافربری برون شهری استان مرکزی را تا 20 فروردین اعلام کرد.

فروتن گفت: بازرسان در این طرح به صورت مستقیم به مسافران مراجعه و از نحوه خدمات دهی همچون ارایه فاکتور، وجود تهویه مناسب در اتوبوس ها و اعمال قیمت مصوب مطلع می شوند.



معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: در این طرح بازرسان به صورت ثابت در پایانه ها مستقر می شوند تا با هر گونه تخلف احتمالی در کمترین زمان، برخورد لازم صورت گیرد.





