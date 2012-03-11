دولت طرح آمایش سرزمین همدان را پذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کرم‌رضا پیریایی عصر یکشنبه در آخرین روز از دور سوم سفر شهرستانی خود در شورای اداری شهرستان همدان افزود: آمایش سرزمین مبنای ظرفیت‌ها و بودجه استان است.

وی جهت دهی و راهبردهای آمایش سرزمین را برای سال 1404 اعلام کرد و اظهار داشت: اولویت‌ها و ظرفیت‌های هر استان و شهرستان در این آمایش به خوبی تعریف شده و باید بررسی و دقت در اولویت سنجی‌ها مورد توجه مجموعه دولت باشد.

بهترین نوع کار و خدمت در همدان برقراری انسجام مفهومی است

استاندار همدان با اشاره به اینکه بهترین نوع کار و خدمت در استان برقراری انسجام مفهومی است، یادآور شد: ظرفیت‌های تعریف شده برای شهرستان همدان در آمایش سرزمین به ترتیب اولویت‌ها شامل خدمات برتر، گردشگری، صنایع برتر و خدمات گمرکی، دانشگاهی و درمانی است.

پیریایی با اشاره به اینکه آمایش سرزمین جهت‌های چشم‌اندازی استان را در یک صفحه خلاصه می‌کند، گفت: اعضای شورای اداری استان همدان و شهرستان‌ها باید با آگاهی و فرهیختگی اهداف آمایش سرزمین را در جامعه اشاعه دهند.

وی با اشاره به تأکید بر اینکه همدان می‌تواند در کشور نمونه باشد، اظهار داشت: برای نمونه شدن نباید راه تفرقه را در پیش گرفت.

پیریایی با تأکید بر اینکه تنها اختلاف نداشتن کافی نیست و باید انسجام داشت، گفت: پیشرفت در ذات هوشمندانه انسان است و استان همدان می‌تواند در بعضی از موضوعات از جمله طب سنتی و مسکن در کشور برتر باشد.

باید به سمت اشتغال پایدار حرکت کرد

پیریایی با تأکید بر اینکه در سال 91 باید به سمت اشتغال پایدار حرکت کرد، اظهار داشت: نباید دامنه تمام خدمات را به مسئولان دولتی مرتبط کرد.