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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۳۶

پیریایی:

دولت طرح آمایش سرزمین همدان را پذیرفت

دولت طرح آمایش سرزمین همدان را پذیرفت

همدان - خبرگزاری مهر: استاندر همدان گفت: آمایش سرزمین همدان به عنوان اولین استان توسط دولت پذیرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کرم‌رضا پیریایی عصر یکشنبه در آخرین روز از دور سوم سفر شهرستانی خود در شورای اداری شهرستان همدان افزود: آمایش سرزمین مبنای ظرفیت‌ها و بودجه استان است.

وی جهت دهی و راهبردهای آمایش سرزمین را برای سال 1404 اعلام کرد و اظهار داشت: اولویت‌ها و ظرفیت‌های هر استان و شهرستان در این آمایش به خوبی تعریف شده و باید بررسی و دقت در اولویت سنجی‌ها مورد توجه مجموعه دولت باشد.

بهترین نوع کار و خدمت در همدان برقراری انسجام مفهومی است

استاندار همدان با اشاره به اینکه بهترین نوع کار و خدمت در استان برقراری انسجام مفهومی است، یادآور شد: ظرفیت‌های تعریف شده برای شهرستان همدان در آمایش سرزمین به ترتیب اولویت‌ها شامل خدمات برتر، گردشگری، صنایع برتر و خدمات گمرکی، دانشگاهی و درمانی است.

پیریایی با اشاره به اینکه آمایش سرزمین جهت‌های چشم‌اندازی استان را در یک صفحه خلاصه می‌کند، گفت: اعضای شورای اداری استان همدان و شهرستان‌ها باید با آگاهی و فرهیختگی اهداف آمایش سرزمین را در جامعه اشاعه دهند.

وی با اشاره به تأکید بر اینکه همدان می‌تواند در کشور نمونه باشد، اظهار داشت: برای نمونه شدن نباید راه تفرقه را در پیش گرفت.

 پیریایی با تأکید بر اینکه تنها اختلاف نداشتن کافی نیست و باید انسجام داشت، گفت: پیشرفت در ذات هوشمندانه انسان است و استان همدان می‌تواند در بعضی از موضوعات از جمله طب سنتی و مسکن در کشور برتر باشد.

باید به سمت اشتغال پایدار حرکت کرد

پیریایی با تأکید بر اینکه در سال 91 باید به سمت اشتغال پایدار حرکت کرد، اظهار داشت: نباید دامنه تمام خدمات را به مسئولان دولتی مرتبط کرد.

کد مطلب 1557763

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