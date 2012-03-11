بودجه تاکسیرانی در مشهد 10 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر،سید اسماعیل مفیدی، بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بودجه تاکسیرانی این هقته به شورای شهر ارائه می شود اما مشخص است که بودجه تاکسیرانی برای سال آینده 10 درصد افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه از سوی کمک های دولتی در سال جاری اعتباری در حدود 100میلیارد تومان برای اتوبوسرانی در نظر گرفته شد تصریح کرد: در این راستا کمکی از سوی دولت در این بخش تحقق نیافت و تنها در حوزه جاری مبلغ 10 میلیارد تومان کمک دولتی برای اتوبوسرانی محقق شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد همچنین تاکید کرد: در حوزه اتوبوسرانی کمک‌های دولتی در سال جاری به مشهد اختصاص نیافته است.

کرایه اتوبوس و قطار شهری در سال آینده در مشهد افزایش نمی یابد

وی سپس از افزایش نیافتن کرایه اتوبوس و قطار شهری برای سال آینده در این شهر خبر داد و افزود: حتی اگر کمک های دولتی نیز محقق نشود کرایه اتوبوس و قطار شهری در سال آینده در مشهد افزایش نمی یابد.

وی گفت: اگر سهم دولت در بخش یارانه بلیت اتوبوس و قطار شهری‌ محقق نشود، این مبلغ در بودجه به صورت مازاد دیده شده و در صورت محقق نشدن اعتبارات و کمک‌های دولتی باز هم کرایه اتوبوس و قطار شهری در سال آینده افزایش نخواهد یافت.