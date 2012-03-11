جلسه کارگروه اشتغال البرز با حضور رئیس جمهور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه جلسه کارگروه اشتغال استان البرز به ریاست محمود احمدی‌نژاد در سالن شهدای دولت استانداری البرز در کرج برگزار شد.



در این جلسه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، عیسی فرهادی استاندار البرز، مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله مدیرکل اداره کار البرز و ادارات تابعه شهرستان حضور داشتند و رئیس‌جمهور ریاست کارگروه را بر عهده داشت.



چهارمین دور از سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت از صبح امروز با حضور محمود احمدی‌نژاد، معاون اول دولت و برخی از وزرا در این استان آغاز شده است.

یکی از مهم‌ترین برنامه های سفر چهارم، برگزاری جلسه کارگروه اشتغال استان البرز است.



این جلسه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

