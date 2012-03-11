تهران بزرگ شکست خورد/چهارمحال و بختیاری فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال استان چهار محال و بختیاری عصر یکشنبه موفق شد بانتیجه78 بر 65 تیم بسکتبال استان تهران در مرحله پایانی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان کشور شکست دهد.

تیم استان چهار محال و بختیاری توانست در زمانهای ده دقیقه اول تا چهارم به ترتیب "9 بر 25"، "43 بر 22"، "61 بر 42" و"78 بر 65" پیشتاز این مسابقه باشد.

تیم استان چهار محال و بختیاری به فینال مسابقات قهرمانی کشور راه یافت و فردا ساعت 14 به مصاف تیم پرقدرت اصفهان می رود.

بازیکنان تیم تهران که اکثرا عضو تیم ملی کشور بودند، نتوانستند در مقابل بازیکنان با انگیزه چهارمحال و بختیاری بازی خوبی را از خود به نمایش بگذارند.

بازکنان چهارمحال و بختیاری که اکثرا نسبت به بازکنان تیم تهران دارای اندام کوتاه تری بودند با نمایش یک بازی خوب و فکری توانستند تیم تهران را به راحتی شکست دهد.

تیم استان چهار محال و بختیاری با حفظ میانگین اختلاف 16 همه زمان بازی را پیشتاز بود.

مربی تیم استان تهران نیز با تعویض های پی در پی نتوانست حریف بازکنان تیم استان چهار محال و بختیاری شود.

نکته قبال تامل این بود که شماره پنج تیم تهران و عضو تیم ملی، با وجود اینکه دارای قد و هیکل درشتی نسبت به تمام بازکنان بود، نتوانست امتیاز مناسبی را برای تیمش به دست آورد و بازی خوبی از خود به نماش بگذارد.

تیم استان چهار محال و بختیاری نیز با دفاعی منسجم وانجام بازی سیستمی توانست پیشتازی خود را از ابتدای مسابقه تاپایان مسابقه حفظ کند.

تشویش هواداران تیم استان چهار محال و بختیاری نیز به خوبی انجام شد و تاثیر بسیار زیادی در پیروزی تیم استان چهار محال و بختیاری داشت.