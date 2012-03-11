80 رشته صنایع دستی در استان البرز فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پوینده در دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری که روز یکشنبه و در راستای سفر هیئت دولت به استان البرز و با حضور جمعی از مدیران و کارکنان این نهاد صورت گرفت با بیان مطلب فوق گفت: در زمینه صنایع دستی در استان البرز 800 هنرمند فعال شناسایی شده اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این استان در حوزه‌های مختلف اظهار داشت: اگر چه استان البرز تازه تاسیس است اما در حوزه ماموریت‌های سه گانه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌‌دستی و گردشگری دارای ظرفیت‌های بی‌شماری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: این اداره کل با توجه به تازه تاسیس بودن آن توانسته با انجام بسیاری از ماموریت های محوله در بین ادارات کل درسطح استان و کشور مقام های نخست را کسب کند.

پوینده افزود: کل اعتبارات اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در چهار شهرستان خود با توجه به استان شدن چهار برابر شده است، این در حالی است که مجموع اعتبارات کل استان در تمام دستگاه ها دو و نیم برابر شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان البرز در حوزه گردشگری گفت: تاکنون هرگونه طرحی که در حوزه گردشگری و تفریحی و توریستی در این استان اجرا شده به شدت مورد استقبال مردم به ویژه مردم پایتخت قرار گرفته است.

وی افزود: استان البرز به دلیل نزدیکی به تهران و طبیعت بکر دارای ظرفیت های گردشگری بسیار و سرمایه گذاری در این بخش است.

