استانداری در 87 پروژه ورزشی روستایی مازندران مشارکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ذات الله زارعی عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان آسیایی، جهانی روستایی مازندران در روستای قادیکلای بزرگ قائم شهر اظهار داشت: ورزش درنظام اسلامی با سایرکشورها متفاوت است.

وی افزود: نظام سلطه ورزش را ابزاری سیاسی می داند و از مسابقات ورزشی سوء استفاده می کند اما نظام اسلامی ورزش را از مقوله اعتقادی نگاه می کند.

زارعی گفت: ورزشکاران با نام علی (ع) و ابوالفضل (ع) وارد میدان مسابقه می شوند و با این عنوان ولایتمداری را به رخ جهانیان می کشانند.

به گفته وی، نظام اسلامی به ورزشکار توصیه می کند تا بصیرت را در خود افزایش و نسبت به جامعه شناخت داشته باشد.

وی بیان داشت: درحوزه روستایی بصیرت و شناخت عمیق تر، خالصانه تردر ورزشکاران به چشم می خورد.

زارعی به ترویج و توسعه ورزش در روستاها اشاره و تصریح کرد: باید در تمام روستاهای استان فرهنگ ورزش را گسترش دهیم.

وی با اشاره به اینکه دفتر امور روستایی استانداری مازندران نخستین اداره ای است که در حوزه ورزش ورود پیدا کرده است، گفت: در 87 پروژه روستایی این دفتر مشارکت داشته است.