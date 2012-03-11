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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۴۶

ضیایی:

کتابخانه عمومی آبی بیگلو نمین نمونه کشوری شد

کتابخانه عمومی آبی بیگلو نمین نمونه کشوری شد

نمین – خبرگزاری مهر: مسئول امور فرهنگی کتابخانه های عمومی استان اردبیل گفت: کتابخانه عمومی بخش آبی بیگلو شهرستان نمین در این استان به عنوان کتابخانه نمونه کشوری در امور فرهنگی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید ضیائی شامگاه یکشنبه در جلسه نهاد کتابخانه های عمومی این شهرستان اضافه کرد: این کتابخانه با برخورداری از بیشترین عضو شبکه کتابخوانان حرفه ای به تناسب جمعیت به عنوان کتابخانه برتر کشوری برگزیده شد.

وی تصریح کرد: اختصاص بیش از پنج برگزیده کشوری در مسابقات آنلاین و مکتوب از دیگر دلایل انتخاب کتابخانه عمومی این بخش شهرستان نمین بوده است.

مسئول امور فرهنگی کتابخانه ها ی عمومی استان افزود: این کتابخانه با اجرای دقیق و اطلاع رسانی صحیح مسابقات توانسته است بیشترین جذب مشارکت در مسابقات و عضو گیری جهت کتابخانه را نیز داشته باشد.

وی یاد آور شد: کتابخانه آبی بیگلو علاوه بر جذب حضور حداکثری شرکت کنندگان درمسابقات، در برپائی نمایشگاه کتاب در دهه فجر، برگزاری مسابقات نقاشی کودک و بازدید دانش آموزان از کتابخانه نیز امسال فراتر از برنامه ها عمل کرده است.

ضیائی عنوان کرد: این کتابخانه با وجود امکانات متوسط به لحاظ فضا و منابع کتابخانه ای در عضو گیری بسیار موفق بوده و تاکنون بیش از 660 نفر عضو گرفته است.

به گفته وی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و استان استان با ارسال پیامی  این موفقیت را برای این مرکز فرهنگی  تبریک گفته است. 
 

کد مطلب 1557776

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