کتابخانه عمومی آبی بیگلو نمین نمونه کشوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید ضیائی شامگاه یکشنبه در جلسه نهاد کتابخانه های عمومی این شهرستان اضافه کرد: این کتابخانه با برخورداری از بیشترین عضو شبکه کتابخوانان حرفه ای به تناسب جمعیت به عنوان کتابخانه برتر کشوری برگزیده شد.

وی تصریح کرد: اختصاص بیش از پنج برگزیده کشوری در مسابقات آنلاین و مکتوب از دیگر دلایل انتخاب کتابخانه عمومی این بخش شهرستان نمین بوده است.

مسئول امور فرهنگی کتابخانه ها ی عمومی استان افزود: این کتابخانه با اجرای دقیق و اطلاع رسانی صحیح مسابقات توانسته است بیشترین جذب مشارکت در مسابقات و عضو گیری جهت کتابخانه را نیز داشته باشد.

وی یاد آور شد: کتابخانه آبی بیگلو علاوه بر جذب حضور حداکثری شرکت کنندگان درمسابقات، در برپائی نمایشگاه کتاب در دهه فجر، برگزاری مسابقات نقاشی کودک و بازدید دانش آموزان از کتابخانه نیز امسال فراتر از برنامه ها عمل کرده است.

ضیائی عنوان کرد: این کتابخانه با وجود امکانات متوسط به لحاظ فضا و منابع کتابخانه ای در عضو گیری بسیار موفق بوده و تاکنون بیش از 660 نفر عضو گرفته است.

به گفته وی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و استان استان با ارسال پیامی این موفقیت را برای این مرکز فرهنگی تبریک گفته است.

