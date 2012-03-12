  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

مسافران به داخل شهرهای استان سمنان هدایت می شوند

مسافران به داخل شهرهای استان سمنان هدایت می شوند

سمنان-خبرگزاری مهر: دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان سمنان گفت: در ایام نوروز امسال زمینه تردد مسافران و زائران حرم مطهر امام رضا(ع) از داخل شهرهای این استان فراهم شده است.

 به گزارش خبرنگارمهر، حمید یزدانی شامگاه یکشنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان، با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان سمنان، افزایش میزان اقامت مسافران در این استان است، اظهار داشت: بر این اساس با همکاری اداره کل پایانه ها و راه ترابری استان و شهرداری ها، مسافران و زوّار به داخل شهرها هدایت می شوند.

وی، ورود مسافران به داخل شهرها را در رونق اقتصادی و معرفی هر چه بیشتر جاذبه های گردشگری استان سمنان موثر دانست و ابراز امیدواری کرد: تعداد مسافران ورودی و اقامت کننده در شهرهای استان در نوروز 1391 نسبت به سالهای قبل، افزایش چشمگیر داشته باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در پایان، ضمن تاکید بر اهمیت استقبال مناسب از مسافران و ترغیب گردشگران به اقامت در استان، اظهار داشت: در این راستا، 500 هزار بروشور، نقشه و اقلام معرفی استان برای ارائه به مسافران و گردشگران آماده شده است.

کد مطلب 1557777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها