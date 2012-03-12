مسافران به داخل شهرهای استان سمنان هدایت می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، حمید یزدانی شامگاه یکشنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان، با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان سمنان، افزایش میزان اقامت مسافران در این استان است، اظهار داشت: بر این اساس با همکاری اداره کل پایانه ها و راه ترابری استان و شهرداری ها، مسافران و زوّار به داخل شهرها هدایت می شوند.

وی، ورود مسافران به داخل شهرها را در رونق اقتصادی و معرفی هر چه بیشتر جاذبه های گردشگری استان سمنان موثر دانست و ابراز امیدواری کرد: تعداد مسافران ورودی و اقامت کننده در شهرهای استان در نوروز 1391 نسبت به سالهای قبل، افزایش چشمگیر داشته باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در پایان، ضمن تاکید بر اهمیت استقبال مناسب از مسافران و ترغیب گردشگران به اقامت در استان، اظهار داشت: در این راستا، 500 هزار بروشور، نقشه و اقلام معرفی استان برای ارائه به مسافران و گردشگران آماده شده است.