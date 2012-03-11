معلمان ابتدایی پایه گذار تفکر علمی و عملی دانش آموزان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی بعدازظهر یکشنبه درهمایش تجلیل ازچهره های ماندگار معلمان دوره ابتدایی استان همدان اظهار داشت: نادیده گرفتن دوره ابتدایی آسیب زیادی به دانش آموزان وارد می کند.

وی با بیان اینکه استعداد دانش آموزان در دوره ابتدایی کشف و تقویت می شود، گفت: تعلیم و تربیت از بدو تولد فرد آغاز می شود.

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه نگاه مسئولان در جامعه همیشه به مرتبه‌های بالا است و مرتبه‌های پایین نادیده گرفته می شوند، گفت: از نظر علمی نیز باید به مرتبه‌های پایین بیشتر اهمیت داد.

فعالیت‌های فرهنگی عمیقی در همدان انجام شده است

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز در این همایش با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی عمیقی در استان همدان انجام شده است، گفت: آموزش و پرورش خمیرمایه تمام فعالیت های کشور است

علی اکبر فامیل کریمی افزود: آموزش و پرورش از جمله سیستم هایی است که دشمنان همواره به دنبال پیاده کردن اهداف شوم خود در این حوزه هستند.

وی با اشاره به حضورشکو همند و دشمن شکن مردم استان همدان در اتنخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: مردم استان همدان در روز انتخابات حضور قدرتمند خود را در عرصه های سیاسی کشور به نمایش گذاشتند.

مدیرکل آموش و پرورش استان همدان نیز گفت: از بین هشت هزار معلم دوره ابتدایی در استان همدان 34 نفر به عنوان چهره های برتر و ماندگار انتخاب شدند.