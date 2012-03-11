موج بیداری اسلامی مورد توجه محققان قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از غرفه بیداری اسلامی در نمایشگاه کتاب استان لرستان اظهار داشت: تاثیرپذیری موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه از انقلاب اسلامی ایران موضوعی است که باید مورد مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه همه محققان باید با این واقعه عظیم که در دنیا در حال شکل گیری است آشنا شوند، یادآور شد: ایجاد غرفه بیداری اسلامی در نمایشگاه کتاب لرستان فرصت آشنایی با این حادثه عظیم را فراهم کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران موج شهادت طلبی، عدالت خواهی، استکبار ستیزی و اسلام خواهی به یک مطالبه عمومی در جهان تبدیل شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به تاکیدات رهبری در این زمینه، ادامه داد: مسائل شکل گرفته در منطقه و کشورهای اسلامی مسائل بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.