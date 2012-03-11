جزئیات نشست امنیتی خطرناک در قطر با حضور مقامات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "شیوخ خلیج فارس نگران از دست رفتن تاج و تخت" نوشته است : اخیرا یک پایگاه نظامی آمریکایی ها در قطر میزبان نشست امنیتی خطرناکی بوده است.

این پایگاه ذکر کرد: این نشست با حضور هیئتهای اسرائیلی و آمریکایی برگزار شده است و بر ملا کننده نقش کثیف کشورهای حوزه خلیج فارس و روابط آنها با اسرائیل است.

پایگاه مذکور به نقل از منابع ویژه بیان کرد: این نشست هر دو ماه یکبار برگزار می شود و طی آن گزارشهای دستگاههای اطلاعاتی کشورهای شرکت کننده مورد بررسی قرار می گیرد.

این پایگاه به نقل از منابع ویژه ذکر کرد: موضوعی که به طور خاص در این نشستها بررسی می شود اوضاع و تحولات خاورمیانه است و در نشست اخیر، اوضاع سوریه، ایران، مصر و اردن مورد بررسی قرار گرفته است.

پایگاه مذکور بیان کرد: برخی کشورهای شرکت کننده در این نشست به ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر آینده سیاهی را در صورت بن بست توطئه هایشان علیه ملت سوریه برای خود ترسیم کردند.

این پایگاه ذکر کرد: آنچه شاخصه این نشست بود شرکت رژیم صهیونیستی در سطح عالی رتبه در این نشست که ترکیه نیز در پایان سال گذشته به آن پیوسته است بود.

پایگاه مذکور به نقل از منابع فوق بیان کرد: سناریوهای تیره و تاری که روسای دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای حوزه خلیج فارس در این نشست ارائه دادند، آمریکا را به سوی سناریوها و طرحهای احتمالی سوق خواهد داد.

این پایگاه ذکر کرد: آمریکا سناریوها و طرحهایی را برای مقابله با نا آرامی ها و اعتراضات گسترده علیه رژیمهای کنونی این کشورها آماده خواهد کرد زیرا بی ثباتی در این کشورهای نفت خیز، تاثیر بدی بر اقتصاد دنیا و به ویژه آمریکا خواهد داشت.

پایگاه مذکور بیان کرد: این به مفهوم آن است که ایران تنها کشوری نیست که موجبات نگرانی آمریکا و دیگر کشورهای غربی و متحدانشان را سبب شده است.