70 درصد قهرمانان مازندران روستایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان آسیایی، جهانی روستایی مازندران در قادیکلای قائم شهر اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان، مازندران را مرکزکشتی ایران از باب استعدادیابی انتخاب کرده است.

وی بیان داشت: تقویت پایگاه قهرمانی مازندران قرار است دردو ایستگاه ساری و غرب استان ایجاد شود.

پریچهره با با بیان اینکه طبیعت و جغرافیای ورزش مازندران حمایت بیشتری را از وزارتخانه ورزش وجوانان می طلبد افزود: 70 درصد ورزشکاران مازندران روستایی هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزود: این استان دارای پتانسیل ها و ظرفیت هایی بوده که کمک بسیاری به ورزش استان می کند.

فرماندارقائم شهر نیزاظهار داشت: یکی از اقدامات تاثیر گذار حوزه ورزش بوده که موجب می شود به سمت و سوی موضوعات امنیتی و قضایی نرویم.

علی پیرفلک افزود: ورزش سبب این می شود که ورزشکاران به همنوع خود که دست نیاز دارد کمک کنند.

رئیس اداره ورزش وجوانان قائم شهر گفت: از42 قهرمان روستایی مازندران، سه قهرمان اهل قائم شهر هستند.

عادل عالیشان از مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران خواست تا نسبت به اتمام سه پروژه نیمه تمام روستایی با پیشرفت فیزیکی 90 درصد را اقدام کند.