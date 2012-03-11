هنرمندان البرز از امکانات دولتی بی اطلاعند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر هیئت دولت به استان البرز و در راستای دیدارهای مردمی، هنرمندان صنایع دستی در رشته های مختلف استان مشکلات خود از قبیل دریافت تسهیلات، تامین مواد اولیه به قیمت دولتی و نبود مکانی جهت ارائه محصولات تولید شده بیان داشتند.

در این دیدار مردمی، معاون صنایع دستی کشور دستورات لازم درخصوص دریافت تسهیلات و استفاده از یارانه های پرداختی در بخش صنایع دستی را صادر کرد.

محمدرضا رشید کردستانی معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: عمده مشکل هنرمندان استان البرز، عدم اطلاع از امکانات اختصاص یافته از سوی دولت است.

وی افزود: عمده مراجعات امروز مربوط به دو حوزه صنایع دستی و بخش سرمایه گذاری گردشگری در استان بود.

رشید کردستانی اظهارداشت: درخواست هنرمندان این استان برای دریافت تسهیلات بانکی بررسی و دستورات لازم برای پرداخت از بانک های عامل و نیز استفاده از یارانه سود تسهیلات داده شد.

معاونت میراث فرهنگی، سرمایه گذاری و گردشگری امروز هرکدام به طور جداگانه درمحل ستاد ارتباطات مردمی درشهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان حضور داشته و به مشکلات مردمی در این زمینه های مربوطه رسیدگی کردند.

