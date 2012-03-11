  1. استانها
  2. البرز
۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۵۰

هنرمندان البرز از امکانات دولتی بی اطلاعند

هنرمندان البرز از امکانات دولتی بی اطلاعند

کرج - خبرگزاری مهر: در راستای سفر هیئت دولت به استان البرز مشکلات هنرمندان صنایع دستی استان البرز توسط معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی بررسی شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر هیئت دولت به استان البرز و در راستای دیدارهای مردمی، هنرمندان صنایع دستی در رشته های مختلف استان مشکلات خود از قبیل دریافت تسهیلات، تامین مواد اولیه به قیمت دولتی و نبود مکانی جهت ارائه محصولات تولید شده بیان داشتند.

در این دیدار مردمی،  معاون صنایع دستی کشور دستورات لازم درخصوص دریافت تسهیلات و استفاده از یارانه های پرداختی در بخش صنایع دستی را صادر کرد.

محمدرضا رشید کردستانی  معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: عمده مشکل هنرمندان استان البرز،  عدم اطلاع از امکانات اختصاص یافته از سوی دولت است.

وی افزود: عمده مراجعات امروز مربوط به دو حوزه صنایع دستی و بخش سرمایه گذاری گردشگری در استان بود.

رشید کردستانی اظهارداشت: درخواست هنرمندان این استان برای دریافت تسهیلات بانکی بررسی و دستورات لازم برای پرداخت از بانک های عامل و نیز استفاده از یارانه سود تسهیلات داده شد.

معاونت میراث فرهنگی، سرمایه گذاری و گردشگری  امروز هرکدام به طور جداگانه درمحل ستاد ارتباطات مردمی درشهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان حضور داشته و به مشکلات مردمی در این زمینه های مربوطه رسیدگی کردند.
 

کد مطلب 1557785

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها