استقبال مردم از نمایشگاه کتاب لرستان مطلوب بود

ماشاء الله امان الهی بهاروند در حاشیه نمایشگاه کتاب لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی رغم برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان در روزهای پایانی سال استقبال مردم از این نمایشگاه در نوع خود مطلوب بود.

وی با اشاره به تخفیف های ویژه ارائه شده در نمایشگاه عنوان کرد: در این دوره از نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان علاوه بر تخفیف 20 درصدی عمومی به مراکز آموزشی و دانشگاهی 10 درصد اضافه تخفیف داده شد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تصریح کرد: هدف از این تخفیف 30 درصدی حمایت از مراکز آموزشی و دانشگاهی استان برای تهیه کتب مورد نیاز آنها و تقویت کتابخانه های این مراکز بوده است.

بهاروند با تقدیر از عوامل برگزاری نمایشگاه کتاب استان لرستان یادآور شد: این دوره از نمایشگاه کتاب لرستان با حضور 300 ناشر و در قالب 185 غرفه برگزار شد.