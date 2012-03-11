البرز ظرفیت احداث 20 هتل 5 ستاره را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی در سفر چهارم رئیس جمهوری و هیئت دولت به البرز شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و جاذبه‌های تفریحی و توریستی استان البرز گفت: البرز و شهرستان کرج که در حال حاضر به عنوان مسیر عبوری مسافران مطرح است باید به مقصد گردشگری میلیون ها مسافر داخلی تبدیل شود.



وی گفت: این استان ظرفیت احداث 20 هتل 5 ستاره را دارد و در این خصوص باید در جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان البرز و شهرستان کرج تلاش کرد.

موسوی افزود: با وجود رشته‌های متنوع صنایع ‌دستی در البرز باید از ظرفیت‌های این استان در حوزه صنایع ‌دستی بیش از پیش بهره برد.

وی اظهار داشت: باید مهمترین بازارچه های صنایع دستی و بزرگترین تفرجگاه اطراف تهران در استان البرز ایجاد شود، چرا که این استان ظرفیت انجام این امور را دارد.



معاون رئیس‌ جمهوری افزود: از ظرفیت‌های گردشگری و جاذبه‌های تفریحی و توریستی استان البرز به دلیل قرار گرفتن در مجاورت کلانشهر تهران نباید غافل شد.



موسوی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره کرج که از این شهر به عنوان ایران کوچک یاد کردند، گفت: امیدوارم در سفر به استان البرز شاهد افتتاح پروژه‌های زیربنایی و مهم در این استان باشیم.

