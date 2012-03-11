کاله موتور پیکان را از کار انداخت/ فینالیست لیگ برتر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم کاله مازندران و پیکان تهران عصر امروز (یکشنبه) در سومین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل و در حضو خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال و محمد رضا داور زنی رئیس فدراسیون والیبال به مصاف هم رفتند که تیم کاله در پایان با نتیجه سه بر یک میهمان خود را با شکست سنگین بدرقه کرد.



تیم کاله مازندران در این مسابقه ست های دوم، سوم و چهارم را به ترتیب با نتایج 25 بر 23، 25 بر 19 و 25 بر 23 به سود خود به پایان رساند. تیم پیکان تهران، ست نخست این مسابقه را با نتیجه 25 بر 23 پیروز شد.



کاله با این پیروزی در مجموع سه مسابقه با پیکان تهران، دو بر یک برابر این تیم صاحب برتری شد و نخستین بار به دیدار پایانی مسابقه های لیگ برتر والیبال باشگاه های صعود کرد و حریف تیم سایپای البرز شد.



در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی، تیم والیبال پیکان تهران با نتیجه سه بر دو مقابل کاله مازندران پیروز شد و در دومین دیدار این مرحله تیم کاله درخانه والیبال تهران با نتیجه سه بر یک تیم پیکان را شکست داده بود.



نخستین دیدار نهایی مسابقه های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، چهارشنبه هفته جاری 24 اسفندماه بین تیم های کاله مازندران و سایپای البرز، در کرج برگزار می شود.