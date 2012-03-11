تیم بسکتبال مازندران مغلوب تیم اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جوانان استان اصفهان بعد از ظهر یک شنبه با نتیجه96 بر 82 استان مازنداران را شکست داد و به فینال مسابقات قهرمانی بسکتبال جوان کشور راه یافت.

تیم استان اصفهان با کسب این پیروزی فردا دوشنبه ساعت 14 به مصاف تیم استان چهار محال و بختیاری می رود.

تیم مازندران نیز برای تعیین رتبه های سومی و چهارمی کشور به مصاف تیم تهران می رود.

مرحله پایانی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان کشور با حضور چهار تیم صعود کننده به این مرحله از روز یکشنبه در شهرکرد آغاز شده است.

مرحله نهایی این رقابتها با حضور تیمهای تهران، اصفهان، چهارمحال وبختیاری و مازندران در شهرکرد آغاز شده است.