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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۰۹

قاسم پور در گفتگو با مهر:

7000 مازنی به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری مراجعه کردند

7000 مازنی به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری مراجعه کردند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون آموزش و تحقیقات دادگستری مازندران گفت: هفت هزار و 226 نفر از شهروندان استان به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری استان مراجعه کردند.

حجت الاسلام سید حبیب الله قاسم پور گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بهمن ماه سال جاری در واحد ارشاد و معاضدت دادگستری مازندران، هفت هزار و 226 نفر بصورت حضوری مراجعه و پاسخ سئوال خود را دریافت کردند.

وی افزود: 459 نفر از طریق تماس تلفنی با 129 مشاوره شدند.

قاسمپور گنجی ادامه داد: برای 37 نفر که از توان مالی خوبی برخوردار نبودند وکیل معاضدتی رایگان تعیین و معرفی شد.

این مقام قضایی تصریح کرد: 667 نفر از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه در واحد ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی بر اساس جدول زمان بندی برای ارائه مشاوره به مردم حضور پیدا کردند.

کد مطلب 1557796

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