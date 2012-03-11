برنامه های صدا و سیمای چهار محال و بختیاری در عید نوروز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری به مناسبت سال جدید برنامه های متنوعی را برای پخش از واحدهای مختلف این مرکز تدارک دیده است.

برنامه های شبکه صدای چهار محال و بختیاری

"سال نو، سلام نو" و "بهار بام ایران" عنوان ویژه برنامه های نوروزی شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری است.

برنامه"سال نو، سلام نو" ویژه صبح در تعطیلات نوروز شامل بخش های متنوع، لحظات شاد و سرگرم کننده ای را برای مخاطبان شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری فراهم می کند.

گفتگو با میهمانان نوروزی، نمایش ها و آوازهای طنز، اطلاع رسانی از نحوه خدمات رسانی ستاد تسهیلات سفر، مسابقه و گزارش از اماکن دیدنی و جاذبه های گردشگری، گزارش هواشناسی، اشک ها و لبخندها، ارتباط با سایر مراکز استان ها و معرفی آداب و رسوم مردم استان در عید نوروز از جمله بخش های برنامه "سال نو، سلام نو" را تشکیل می دهد.

این برنامه در تعطیلات نوروز هر روز صبح از ساعت 10 و 30 دقیقه به مدت 150 دقیقه و در روز اول فروردین و همزمان با لحظات تحویل سال از ساعت هفت و 10 دقیقه صبح تا 12 از رادیوی استان پخش می شود.

همچنین"بهار بام ایران" برنامه عصرگاهی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری با پخش موسیقی و ترانه های شاد بهاری، نمایش رادیویی، مسابقه، تلفن های مردمی، ارتباط با هلال احمر و مراکز بهداشتی، گزارش، گفتگو با خوانندگان استان و گفتگو با مسافران نوروزی و مردم استان لحظات شادی را در تعطیلات نوروز به یادگار می گذارد.

بهار بام ایرا ندر نوروز 91 هر روز عصر از ساعت 17 به مدت 150 دقیقه پخش خواهد شد.

برنامه های تلویزیونی شبکه جهانبین چهار محال و بختیاری در ایام نوروز

شبکه استانی سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری نیز با ویژه برنامه های متنوعی به استقبال بهار می رود.



سیمای جهان بین در ویژه برنامه 120 دقیقه ای "سیمای بامدای" سال نو را آغاز و در سایر برنامه های روزانه در بخش های مختلف به موضوع نوروز می پردازد.



"سیمای بامدادی" با پرداختن به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و تفریحی سعی در فراهم کردن لحظاتی شاد و متنوع در تعطیلات سال نو برای مردم استان و گردشگران نوروزی دارد.



این برنامه به تهیه کنندگی بیژن علی بابایی در بخش های مختلف از جمله کندیمیز، ولات، سلام همشهری، سفر به مناطق سیاحتی و زیارتی، گزارش از مراکز درمانی و سربازخانه ها، پخش سرودهای محلی، تولد یک پروانه و تقویم تاریخ در ایام نوروز از ساعت 7.30 به مدت90 دقیقه پخش می شود.



همچنین برنامه "فصل لبخند" با رویکرد طنز و با استفاده از منابع آرشیوی در بخش های نمایش طنز محلی، بخش هایی از فیلم های کمدی، دوبله محلی، کارتون های طنز، موسیقی تصویر، دوربین مخفی و لحظه های دیدنی به تهیه کنندگی فرشاد صالحی از ساعت 22 به مدت 45 دقیقه پخش می شود.



برنامه "شب های بام ایران" نیز در سال جدید میهمان شبانه مردم است و در بخش های گزارشی، پشت پرده شب، مسابقه حضوری دربین مردم و بخش های مختلف طنز به تهیه کنندگی علی شفیعی هر شب ساعت 21 به مدت 45 دقیقه لحظاتی شاد و به یادماندنی را برای هم استانی ها فراهم می کند.



برنامه اجتماعی "خونه مهر" هم در تعطیلات عید نوروز در بخش های متنوع که بیشتر حال و هوای عید دارد به تهیه کنندگی شهره احمدپور هر روز از ساعت 12.30به مدت 45 دقیقه در بخش های هفت سین، شیرینی پزی، تزئین سفره، مسابقه همسرشناسی، گزارش های مردمی، سیر و سفر شامل گفتگو با میهمانان نوروزی، موسیقی تصویرهای بهاری و سلامت و تغذیه از دریچه دوربین شبکه استانی سیمای جهان بین پخش می شود.

برنامه های ویژه کودکان

سیمای جهان بین در تعطیلات نوروز برنامه های ویژه ای برای کودکان دارد.



برنامه "اتل متل" ویژه مخاطبان گروه سنی خردسال و کودک با حضور کودکان در استودیو برنامه های شاد و سرگرم کننده ای را برای این گروه از مخاطبان اجرا می کند.



"اتل متل" به تهیه کنندگی سید امیر موسویان هر روز از ساعت 16 به مدت 45 دقیقه پخش می شود.

پخش 28گزارش خبری جاذبه های گردشگری از شبکه جهانبین چهار محال و بختیاری

واحد اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز استان هم در تعطیلات نوروز به پخش گزارش های متنوع ویژه این ایام می پردازد.



واحد اطلاعات و اخبار مرکز در نوروز 91 با تهیه و پخش 28 گزارش خبری جاذبه های گردشگری و مکان های تاریخی استان را از شبکه های محلی و سراسری صدا و سیما معرفی می کند.



معرفی برترین اماکن گردشگری، تاریخی و تفریحی استان در قالب گزارش های تولیدی برای ارسال به تهران و پخش محلی، تهیه گزارش های خبری از حضور گردشگران و مسافران در استان و استقبال گردشگران نوروزی از زیبایی های استان و تهیه خبرهای مکتوب از اقدامات و برنامه ریزی های دستگاه های اجرایی مرتبط با گردشگری و ایام نوروز در استان از دیگر اقدامات واحد اطلاعات و اخبار مرکز همزمان با آغاز سال نو را تشکیل می دهد.



همچنین در تعطیلات نوروز سه بخش خبری از سیما و دو بخش از صدای مرکز چهارمحال و بختیاری پخش می شود.