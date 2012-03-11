800 هنرمند بخش صنایع دستی در استان البرز شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده روز یکشنبه در دیدار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی با کارکنان اداره کل میراث فرهنگی استان در جریان سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت افزود: از 256 رشته صنایع‌دستی موجود در کشور 80 رشته در استان البرز وجود دارد و به دلیل تنوع قومیتی، این رشته ها توسط هنرمندان استان فعال است.

وی با اشاره به ظرفیتهای این استان در حوزه‌های مختلف اظهار داشت: اگر چه استان البرز تازه تاسیس است اما در حوزه ماموریت‌های سه گانه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌‌دستی و گردشگری دارای ظرفیت‌های بی‌شماری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

پوینده بیان داشت: این اداره کل با توجه به تازه تاسیس بودن آن خوشبختانه توانسته با انجام بسیاری از ماموریت های محوله در بین ادارات کل درسطح استان و کشور مقام های نخست کسب کند.

وی یادآور شد: کل اعتبارات اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان در چهار شهرستان خود با توجه به استان شدن چهار برابر شده است، این در حالیست که مجموع اعتبارات کل استان در تمام دستگاه ها 2.5برابر شده است.

پوینده با اشاره به ظرفیت‌های استان البرز در حوزه گردشگری نیز گفت: تاکنون هرگونه طرحی که در حوزه گردشگری و تفریحی و توریستی در این استان اجرا شده به شدت مورد استقبال مردم به ویژه مردم پایتخت قرار گرفته است.

وی افزود: استان البرز به دلیل نزدیکی به تهران و طبیعت بکر دارای ظرفیتهای گردشگری بسیار و سرمایه گذاری در این بخش است.

در پایان این مراسم از تعدادی از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان اداره کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان البرز با حضور معاون رئیس‌جمهور تقدیر شد.