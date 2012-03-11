مدارس مشهد تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از چند روز وزش باد و خشکی هوا در مشهد بارش شدید برف از عصر امروز یکشنبه آغاز و چهره مشهدالرضا را سفید پوش کرده به گونه ای که رفت و آمد وسایل نقلیه به کندی صورت می گیرد.

بارش برف که تا لحظه مخابره تا ساعت 11 شبانگاه یکشنبه ادامه دارد باعث تعطیلی مدارس در مشهد و شهرستانهای اطراف شده است.

آموزش و پرورش خراسان رضوی طی اطلاعیه ای که ساعت 20 یکشنبه صادر کرد مدارس مقاطع ابتدایی و راهنمایی مشهد را تعطیل اعلام کرد.

بر پایه این خبر، با ادامه ریزش برف احتمال تعطیلی مقطع دبیرستان نیز وجود دارد تا کنون فرودگاه مشهد اطلاعیه ای مبنی بر لغو پروازها اعلام نکرده است اما چند پرواز عصر امروز در فرودگاه مشهد لغو شد.

بارش برف در آستانه سال نو در حالی صورت می گیرد که شهرداری این شهر تلاش زیادی برای گلکاری خیابانها و معابر این شهر شروع کرده که البته بارش نزولات آسمانی روزهای خشک و طوفانی این شهر را طراوت بخشیده است.

