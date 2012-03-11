به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن موسوی شامگاه یکشنبه در سفر چهارم هیئت دولت به البرز درجمع خبرنگاران افزود: با وجود رشتههای متنوع صنایع دستی در البرز باید از ظرفیتهای این استان در حوزه صنایع دستی بیش از پیش بهره برد.
وی اظهار داشت: باید مهمترین بازارچه های صنایع دستی و بزرگترین تفرجگاه اطراف تهران در استان البرز ایجاد شود زیرااستان ظرفیت انجام این امور را دارد.
موسوی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و جاذبههای تفریحی و توریستی استان البرز گفت: البرز و شهرستان کرج که در حال حاضر به عنوان مسیر عبوری مسافران مطرح است باید به مقصد گردشگری میلیونها مسافر داخلی تبدیل شود.
معاون رئیس جمهور افزود: از ظرفیتهای گردشگری و جاذبههای تفریحی و توریستی استان البرز به دلیل قرار گرفتن در مجاورت کلانشهر تهران نباید غافل شد.
وی یادآورشد: این استان ظرفیت احداث 20 هتل پنج ستاره را دارد و در این خصوص باید در جذب سرمایهگذاران و تسهیل سرمایهگذاری در استان البرز و شهرستان کرج تلاش کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره کرج که از این شهر به عنوان ایران کوچک یاد کردند، گفت: امیدوارم در سفر به استان البرز شاهد افتتاح پروژههای زیربنایی و مهم در این استان باشیم.
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