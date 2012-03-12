به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای قهرمانی قاره آسیا در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش بانوان و آقایان و در بخش‌های کاتا و کومیته طی روزهای 19 تا 28 تیرماه در شهر تاشکند برگزار خواهد شد.

برهمین اساس اتحادیه آسیا اعلام کرد که در جریان این مسابقات از کلیه مدال آوران برای اولین بار آزمایش دوپینگ گرفته خواهد شد. پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا آزمایش دوپینگ گرفته نمی شد.

خبر دیگر از تیم های اعزامی ایران به این دوره از مسابقات اینکه اردوی آماده سازی تیم های رده سنی پایه از 14 فروردین ماه در ارمیه آغاز شده و اردونشینان پس از یک روز تمرین دررقابتهای انتخابی به روی تاتامی خواهند رفت.

اردوی آماده سازی تیم های بزرگسالان نیز از روز 18 فروردین ماه آغاز و مسابقات انتخابی برای شناسایی دو نفر هر وزن روز 19 فروردین ماه برگزار خواهد شد.