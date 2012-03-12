  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۲

کاراته قهرمانی آسیا/

آزمایش دوپینگ از مدال آوران / رقابتهای انتخابی برگزار می‌شود

آزمایش دوپینگ از مدال آوران / رقابتهای انتخابی برگزار می‌شود

اتحادیه کاراته آسیا با ارسال نمابری به کشورهای عضو اعلام کرد در جریان رقابتهای قاره کهن از کلیه مدال آوران آزمایش دوپینگ گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای قهرمانی قاره آسیا در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش بانوان و آقایان و در بخش‌های کاتا و کومیته طی روزهای 19 تا 28 تیرماه در شهر تاشکند برگزار خواهد شد.

برهمین اساس اتحادیه آسیا اعلام کرد که در جریان این مسابقات از کلیه مدال آوران برای اولین بار آزمایش دوپینگ گرفته خواهد شد. پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا آزمایش دوپینگ گرفته نمی شد.

خبر دیگر از تیم های اعزامی ایران به این دوره از مسابقات اینکه اردوی آماده سازی تیم های رده سنی پایه از 14 فروردین ماه در ارمیه آغاز شده و اردونشینان پس از یک روز تمرین دررقابتهای انتخابی به روی تاتامی خواهند رفت.

اردوی آماده سازی تیم های بزرگسالان نیز از روز 18 فروردین ماه آغاز و مسابقات انتخابی برای شناسایی دو نفر هر وزن روز 19 فروردین ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1557807

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها