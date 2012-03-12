نوروز و بازار داغ آمارهای غیرمتعارف گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، درآستانه فصل بهار و سال جدید، یادآوری آمارهای غیرمتعارف و غیراستانداردی که در سالهای گذشته از میزان سفرهای نوروزی در اقصی نقاط کشور ارائه شد، خالی از لطف نیست.

بر اساس آمار با ثبت بیش از ۱۶۲ میلیون نفر - سفر برای نوروز 90 تعداد سفرهای نوروزی مردم در کشور ۳۱ درصد رشد کرد.

از این تعداد بیش از پنج میلیون و 700 هزار مسافر و گردشگر نوروزی سال 90 در استان گلستان به ثبت رسید.

مبنای این آمارهای ارائه شده، تردد شمارهای دستی بود که با برنامه ریزی صورت گرفته در استان گلستان به ثبت رسید و میزان خطا و اشتباه این آمار دور از ذهن نبوده است.

براساس سیستم سنتی تردد شمار، به ازای هر خودرو وارده از مبادی ورودی به گلستان یک سفر ثبت شد و حداقل تعداد سرنشین نیز چهار نفر به ازای خودروها سبک در نظر گرفته شده است.

در این سیستم سنتی که احتمال خطا در آن زیاد بود، آمارگیران در مبادی ورودی استان گلستان اقدام به ثبت تعداد گردشگران کرده اند.

نوروز 90 با تمام مسائل مطرح شده در حوزه گردشگری و آمارهای نامتعارف سفر گذشت و اینک نوروز 91 در راه است و باید دید متولیان حوزه گردشگری برای ثبت دقیق تعداد سفر و گردشگران وارده چه تدابیری اتخاذ کرده اند.

عزم مسئولان گلستان برای ثبت دقیق تعداد مسافران

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از پیش بینی ورود هشت میلیون مسافر در نوروز 91 در استان خبر داد.

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ثبت این میزان، تعداد گردشگران وارده به استان در نوروز جدید نسبت به نوروز 90 حدود 15 درصد افزایش خواهد داشت.

وی در تشریح سیستم شمارش و آمارگیری از مسافران افزود: در گذشته روال بر این بود که بصورت سنتی و دستی آمارگیری انجام می شود.

وی عنوان کرد: در این سیستم آمارگیران در مبادی ورودی استان اقدام به شمارش خودروهای وارده می کردند.

عباسی گفت: به عنوان نمونه اگر خودرویی شش سرنشین داشت، حداقل چهار نفر و برای اتوبوس نیز که بیش از 40 مسافر داشت حدود 37 مسافر در نظر گرفته می شد.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان در عین حال اذعان داشت: این شیوه آمارگیری با احتمال خطا و اشتباه نیز مواجه بود، از این رو برای کاهش خطا حداقل ها ملاک قرار می گرفت.

وی در پاسخ به این سئوال که بسیاری از ترددها ممکن بود مربوط به اهالی استان باشد و مسافر نبوده است، گفت: در سیستم سنتی آمارگیری تمام این مسائل مطرح بود ولی برای دادن آمارهای دقیق حداقل ها در نظر گرفته می شد.

پیش به سوی ترددشمارهای استاندارد

قربان عباسی از عزم جدید این سازمان برای دادن آمارهای دقیق گردشگران در نوروز 91 خبر داد و گفت: در سال جدید تاحدودی به سمت تردد شمار استاندارد پیش رفته ایم و امیدواریم میزان خطاها به حداقل رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان بیان داشت: در این سیستم جدید آمارگیری و تردد شمار، میزان دقت افزایش می یابد و امیدواریم آمار دقیقی ارائه شود.

وی همچنین اظهار داشت: در سال جدید با آنکه پیش بینی شده ورود هشت میلیون مسافر را در استان داشته باشیم ولی هر میزان در سیستم تردد شمار ثبت شود، اعلام خواهد شد.

عباسی در پاسخ به خبرنگار مهر، که اگر میزان تردد به عنوان نمونه چهار میلیون نفر ثبت شود، آیا این سازمان این آمار را ارائه خواهد کرد یا باز همان پیش بینی اولیه را ملاک قرار می دهد؟ گفت: مطمئن باشید آمار ثبت شده هر چه باشد گزارش خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان در عین حال به مهیا نبودن زیرساختها در استان اشاره کرد و گفت: طبیعی است که ظرفیت برای اسکان و اقامت هشت میلیون مسافر در استان وجود ندارد ولی در تلاشیم تا میزان اقامت و اسکان مسافر را در استان افزایش دهیم.

عباسی یادآورشد: اکنون گلستان به عنوان یک استان گذر مسافر مطرح است و ما در تلاشیم تا با تامین امکانات مورد نیاز آن را به مقصد سفر و ماندگار برای گردشگران تبدیل کنیم.

به گزارش مهر، استان گلستان با 22 هزار کیلومترمربع وسعت سرزمین سبزی است که در میان کوه، جنگل، دشت و دریا گسترده است منطقه‌ای که دیدنی‌های بسیار دارد و در هر گوشه از آن به یمن طبیعت بکر، چشم‌اندازهای زیبا و بدیعی را در خود جای داده است.

در نوروز 91 با هماهنگیهای به عمل آمده 221 مدرسه با هزار و 446 کلاس، 19 هتل با 1302 تخت و 12 میهمانپذیر با 642 تخت، 120 واحد استیجاری با ظرفیت 960 تخت وظیفه اسکان مسافران را برعهده دارند.



همچنین 46 آژانس مسافرتی نیز به طور کشیک در این ایام خدمات ارائه می دهند، پروازهای داخلی وخارجی در این ایام از فرودگاه گرگان انجام خواهد شد و طرح نظارت بر عملکرد سیستم حمل ونقل به اجرا درخواهد آمد.همچنین کاروان راهیان نور نیز با اعزام اتوبوس های مربوطه فعال می شود.



3500 نیرودر قالب 387 ماشین سوار، 153 تیم موتور سوار، 39 دستگاه کانکس و 73 ایستگاه نیروی انتظامی در حوزه های مختلف( پلیس راه، راهور و...) نسبت به خدمت رسانی دراین ایام اقدام می کنند، همچنین دراین طرح 539 نفر در قالب 182 دستگاه ماشین آلات و 23 اکیپ راهداری ، 8 اکیپ امدادی در 95 محور سطح استان فعال هستند و با آماده سازی راهدارخانه ها و ارائه بروشورهای راهنمایی، مسافران هدایت می شوند.



این سرزمین زیبا و پرنشاط، به دلیل همسایگی با دریا و همخانگی با جنگل، فصول معنای خود را از دست داده است، زیرا که به برکت نزولات آسمانی در تمام فصول سال، هوایش به عطر گل‌ها معطر است و سرسبزی در جای جای آن دیده می شود.



استان گلستان منطقه تاریخ‌دار و با قدمتی باستانی است که نامداران بسیاری در دامان آن پرورش یافته و ادیبان، امیران، شاعران و اندیشمندان و فقهای فراوانی نظیر عبدالقاهر جرجانی، سیداسماعیل جرجانی، فخر‌الدین‌اسعد گرگانی، میرداماد، میرفندرسکی و... از آن برخواسته‌اند.

گزارش از علیرضا نوری کجوریان