زیرساختها برای جذب هفت میلیون گردشگر خارجی در کشور فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی عصر یکشنبه در سفر استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان البرز در جمع مدیران و کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری این استان افزود: در سال 1404 در سند چشم انداز 20 ساله ، سازمان میراث فرهنگی باید به جذب 20 میلیون گردشگر خارجی دست یابد.

وی اضافه کرد: در این راستا تلاش شده تا سال آینده به رقم جذب بیش از هفت میلیون گردشگر خارجی باتوجه به زیرساخت ها در کشور دست یابیم.

موسوی با اشاره به سرمایه عظیم نیروی انسانی که به عنوان سفیران ایران در خارج زندگی می کنند، اظهار داشت: شش میلیون و 500 هزار ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند که هر یک از این افراد با معرفی ایران و جاذبه های گردشگری آن به سه نفر، می توانند سالانه 18 میلیون گردشگر وارد ایران کنند.

وی بیان داشت: اگر بتوانیم به رقم جذب 20 میلیون گردشگر خارجی دست یابیم حدود چهار میلیون شغل مستقیم و 11 میلیون شغل غیرمستقیم در کشور ایجاد کرده‌ایم و نیز 37میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه خواهد داشت.

معاون رئیس جمهور با انتقاد از اتکا به صادرات نفت، یادآور شد: تلاش برای جذب میلیون‌ها گردشگر خارجی می‌تواند وابستگی ما را به صادرات نفت کاهش داده و مشکل اشتغال را در کشور به طور کامل رفع کند.

وی ادامه داد: بر اساس تعهدی که به دولت داده‌ایم، در سال 91 باید به رشد 300 درصدی در صادرات صنایع‌ دستی به غیر از فرش دست ‌یابیم.

موسوی افزود: این ظرفیت در کشور وجود دارد و می‌توانیم به رشد 300 درصدی در صادرات صنایع ‌دستی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به قدمت، تنوع و زیبایی هنرهای سنتی و صنایع ‌دستی ایران اظهار داشت: صنایع ‌دستی ایران با قدمت سه هزار 500 سال و با دارا بودن تنوع و زیبایی منحصر به فرد می‌تواند جای خود را در بازارهای جهانی باز کند.

رئیس سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت بسته ‌بندی در صنایع‌ دستی یادآور شد: آنچه که می‌تواند در افزایش صادرات صنایع‌دستی بیش از پیش موثر باشد توجه به کیفیت بسته‌بندی در این حوزه است.

وی با اشاره به ظرفیت های استان البرز نیز گفت: در زمینه بسته بندی صنایع دستی این کار در استان البرز به صورت پایلوت به دلیل نزدیک بودن به پایتخت و نیز قرار گرفتن در کنار مناطق صنعتی و راههای مواصلاتی کشور آغاز می شود.

موسوی گفت: تا پایان نیمه اول سال 91 باید خبر خوش نهایی شدن موضوع بسته‌ بندی صنایع‌ دستی کشور را اعلام کنیم در پایان این مراسم از تعدادی از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان اداره کل میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان البرز با حضورمعاون رئیس‌جمهور، معاون صنایع دستی این سازمان و مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.