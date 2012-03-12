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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۶

ابهام در اعزام تیم ملی تکواندو به هلند

ابهام در اعزام تیم ملی تکواندو به هلند

تیم ملی در حالی قرار است بامداد پنجشنبه برای حضور در رقابتهای بین المللی هلند عازم این کشور شود که تاکنون موفق به اخذ روادید نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره  رقابتهای تکواندو بین المللی هلند موسوم به " DUTCH OPEN  " از جمله تورنمنت های A کلاس فدراسیون جهانی است که طی روزهای 27 و 28 اسفندماه در شهر آیندهوون برگزار خواهد شد. تیم ملی امید کشورمان که آمده حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا می شود قرار است در این دوره از مسابقات شرکت کند.

علاوه بر این تیم، از اردوی المپیک هم فرزاد عبداللهی و کوروش رجلی به همراه کادر فنی به هلند اعزام می شوند. سفارت هلند در تهران تا روز گذشته روادید اعضای تیم را صادر نکرد و مسئولان فدراسیون در تلاش هستند تا با رایزنی های لازم روادید اعضای تیم ایران را کسب کنند.

کادر فنی تیم ملی امید در نظر دارد بعد از حضور در این مسابقات شش نفر اصلی را اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب کند. رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا اردیبهشت ماه در ویتنام برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1557812

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