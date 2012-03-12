طرح بازرسی ویژه واحدهای صنفی بافق اجرا می شود

عباس حاجی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری نزدیک به ۹ هزار و 500 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و مغازه های مختلف صورت گرفته و ۲۰۲ مورد تخلف توسط بازرسان این مجمع گزارش شده است.

وی گفت: از ۲۰۲ مورد پرونده تشکیل شده، ۵۱ مورد با توجه به رسیدگی اولیه حل و فصل شده است و مراتب به اتحادیه ها ارجاع داده شده و پرونده ۱۵۱ مورد نیز برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

رئیس مجمع امور صنفی بافق عنوان کرد: تخلفات صورت گرفته شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت کالا، نحوه توزیع کالا، عدم رعایت مسائل بهداشتی و سایر موضوعات مربوط به واحدهای صنفی است.

وی گفت: تسهیلات نوروزی، کشیک واحدهای صنفی خدماتی و خدمات خودرویی مثل تعمیرگاه ها، تعویض روغنی ها و آپاراتی در ایام نوروز دایر و ابلاغ به واحدهای مربوطه صورت گرفته است.

حاجی حسنی تصریح کرد: شهروندان می توانند در طول ایام نوروز و روزهای عادی سال شکایات و پیشنهادهای خود را با تلفن ۴۲۲۲۰۵۱ در ساعات اداری و در ساعات غیراداری با ۰۹۱۳۳۵۲۶۳۲۸ مطرح کنند.

این طرح از ۱۵ اسفند ماه سال جاری آغاز شده و تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.