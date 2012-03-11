روح علم روح ایثارگری است/ تجلیل از نخبگان و ایثارگران البرز

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد امشب در جمع نخبگان و ایثارگران استان البرز در محل تالار شهیدان نژاد فلاح اظهار داشت: انسان بدون علم و ایثار به جایی نمی رسد، علم و ایثار رمز پرواز انسان تا ملکوت و کمال است.

وی ادامه داد:کرج و طالقان با حفظ اصالت، روحیات و آرمانها پیشرفت کرده اند و همه انسانها به دنبال کمال و سعادت هستند.

وی در خصوص ایثارگران نیز گفت: ایثارگری به علم معنا می بخشد و باید ایثارگران را تکریم کرد.

سه جانباز، هفت همسر ایثارگر و چهار نخبه علمی از رئیس جمهوری لوح سپاس و نشان ایثارگری دریافت کردند.