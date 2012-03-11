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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۰:۰۵

احمدی نژاد:

روح علم روح ایثارگری است/ تجلیل از نخبگان و ایثارگران البرز

روح علم روح ایثارگری است/ تجلیل از نخبگان و ایثارگران البرز

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس جمهوری در جمع نخبگان و ایثارگران البرز گفت: روح علم روح ایثارگری است و باید ایثارگران و عالمان جامعه تکریم شوند.

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد امشب در جمع نخبگان و ایثارگران استان البرز در محل تالار شهیدان نژاد فلاح اظهار داشت: انسان بدون علم و ایثار به جایی نمی رسد، علم و ایثار رمز پرواز انسان تا ملکوت و کمال است.

وی ادامه داد:کرج و طالقان با حفظ اصالت، روحیات و آرمانها پیشرفت کرده اند و همه انسانها به دنبال کمال و سعادت هستند.

وی در خصوص ایثارگران نیز گفت: ایثارگری به علم معنا می بخشد و باید ایثارگران را تکریم کرد.

سه جانباز، هفت همسر ایثارگر و چهار نخبه علمی از رئیس جمهوری لوح سپاس و نشان ایثارگری دریافت کردند.

کد مطلب 1557816

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