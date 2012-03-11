۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۰:۱۶

اختصاصی مهر/

مصوبات کارگروه اشتغال استان البرز اعلام شد

کرج - خبرگزاری مهر: با پایان دور چهارم سفر دولت به البرز مصوبات کارگروه اشتغال در این استان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز مصوبات کارگروه اشتغال این استان اعلام شد.

در این کارگروه مقرر شد تا پایان فرودین ماه سال آتی نسبت به پرداخت باقیمانده تسهیلات بانکی بنگاههای کوچک زودبازده اقدام شود.

همچنین مقرر شد مبلغ هزار میلیارد ریال جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان در سال 1391 تخصیص یابد.

تخصیص مبلغ 600 میلیارد ریال اعتبارات وجوه اداره شده جهت اشتغال تعاونیهای فازغ التحصیلان و زنان سرپرست خانوار در سال 1391 و تخصیص مبلغ 1000 میلیارد ریال تسهیلات به منظور حمایت از طرحهای صادرات گرای استان طی سالهای 91 و 92  دیگر مصوبه این کارگروه را تشکیل می دهد.

