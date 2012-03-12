نخبه کشی مهمترین عامل عقب ماندگی اردبیل است

منصور حقیقت پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخبگان اردبیلی در مدیریت نقش کمرنگی دارند که باید با آسیب شناسی علل آن نخبگان را به عرصه مدیریتی استان بازگرداند.

وی مدیریت ضعیف را از دیگر عوامل اصلی عقب ماندگی اردبیل دانست و اضافه کرد: اگر مدیریت کارآمد و موثر وجود داشته باشد می تواند به پیشرفت اردبیل کمک کند، اما حاکمیت مدیریت نامطلوب نوابغ اردبیلی را از عرصه مدیریت دور کرده است.

حقیقت پور با بیان اینکه مدیران بومی می توانند به رشد استان کمک کنند، تصریح کرد: اگر مدیران استانی تجربه لازم را هم نداشته باشند، می توان از مشاوران بهره گرفت و سطح مدیریت استان را ارتقا بخشید.

وی نبود تفکر سیستمی را از دیگر مشکلات مدیریتی برشمرد و یادآور شد: باید تفکر سیستمی را به عرصه مدیریت تزریق کرد، چراکه در حال حاضر رفتارهای مدیریت به جای آنکه سیستمی باشد بر پایه احساسات فردی شکل می گیرد.

علل شکوفایی اردبیل در ادوار گذشته بررسی شود

منتخب مردم اردبیل سطح استراتژیک، عملیات و تاکتیک را سطوح سه گانه برنامه ریزی عنوان کرد و متذکر شد: اردبیل پتانسیل رشد دارد و اگر مدیریت کارآمد و موثر عمل کند می توان شاهد رشد اردبیل بود.

به گفته وی برای توسعه اردبیل باید کلیدواژه های مختلفی تعریف کرد تا دارالارشاد از نظر صنعتی، اقتصادی و کشاورزی رشد یابد.

حقیقت پور بررسی وضعیت اردبیل در زمانهای گذشته و فعلی را خواستار شد و عنوان کرد: باید وضعیت اردبیل در زمانهای گذشته و زمان حال را مقایسه کرده و علل جایگاه بالای اردبیل در آن زمان و علل رکود آن در زمان حال را بررسی و آن علل را نقشه راهی برای توسعه اردبیل قرار داد.

