76 درصد مصوبات قبلی سفر دولت به البرز به طور کامل اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پیگیری مصوبات استانی سفرهای قبلی اظهار داشت: از مجموع 425 مصوبه سفرهای دولت جمعا 324 مصوبه محقق شده است و یا در دست اجراست.

وی ادامه داد: 101 مصوبه در دست پیگیری است اما در مجموع 76 درصد مصوبات به صورت کامل محقق و اجرایی شده است.

رحیمی یادآور شد: برآورد اعتباری اجرای مصوبات دور اول سفر بالغ بر سه هزار و 500 میلیارد تومان است.

وی در خصوص مصوبات سفرهای پیشین که با موانعی روبرو بوده اند، اظهار داشت: ایجاد ساختمان آموزشکده پسرانه شهید بهشتی کرج با تامین 20 هکتار زمین، ایجاد مرکز تجارت جهانی و ایجاد بانکها و شرکتهای اعتباری در منطقه ویژه اقتصادی پیام از جمله این مصوبات بوده است.

رحیمی در ادامه مطالعه و احداث بیمارستان 200 تختخوابی آموزشی و درمانی کرج، بیمارستان 64 تختخوابی کمالشهر و شهر ابریشم، احداث بیمارستان 64 تختخوابی اعصاب و روان در استان و بیمارستانهای شریف آباد، ساوجبلاغ و قرچک را از مصوبات برشمرد.