مصوبات جدید سفر چهارم دولت به البرز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی یکشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران در جمع بندی مصوبات سفر دولت به استان البرز اظهار داشت: اختصاص مبلغ 35 میلیارد ریال برای تکمیل اردوگاه شهید بهشتی کرج (کردان)، مطالعه و احداث بیمارستان 32 تختخوابی برای شهرستان طالقان در سال 1391 و تسریع در احداث سایت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، آسفالت جاده مخصوص تهران - کرج در سال 91، تبدیل ردیف طرح احداث راه هشتگرد به طالقان از استانی به ملی در 91 و ادامه راه تا تنکابن از مصوبات جدید هیئت دولت در دور چهارم سفر به استان البرز است.

وی افزود: صدور مجوز برای ایجاد دو شهرک جدید صنعتی خصوصی با تامین زمین از جانب استانداری البرز، تخصیص 500 میلیارد ریال منابع قرض الحسنه به صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور اجرای طرح های خوداشتغالی و روستایی استان البرز در سال 91، تخصیص مبلغ 500 میلیارد برای پرداخت یارانه سود و کارمزد به کمک های بلاعوض تحقیقات، آموزش، کارورزی و نظارت بر طرح های اشتغال زایی استان، تخصیص مبلغ 300 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی ( ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید استان از طریق بانک های عامل و اتخاذ ترتیباتی از سوی بانک مرکزی برای انتقال تعهدات مربوط به طرح های اقتصادی مستقر در استان که در سنوات گذشته نزد بانک های شهرستان تهران تسهیلات دریافت کرده اند از دیگر مصوبات این دوره از سفر به استان البرز بوده است.

همچنین مطالعه و بررسی تعیین فرودگاه پیام به عنوان فرودگاه مسافری و باری با ایجاد زیرساختهای مورد نیاز و اتصال این فرودگاه به خطوط بزرگراهی و خطوط ریلی، اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال برای کمک به ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و احیای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهرستان از دیکر مصوبات است.

رحیمی بیان کرد: مطالعه و ایجاد شهرک صنعتی در طالقان، ایجاد و احداث دانشگاه البرز در شهرستان کرج و ایجاد دانشکده مترو کرج در دانشگاه تربیت معلم کرج، اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال برای عمران شهری استان، گازرسانی به 50 روستای استان از جمله روستاهای استان از جمله روستاهای اشتهارد، اختصاص مبلغ 530 میلیارد ریال برای احداث، تقویت پستها و خطوط توزیع برق مصوبات این دوره از سفر است.

وی گفت: اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال برای احداث حداقل 50 سالن ورزشی در استان، احداث سالن ورزشی شش هزار نفری در شهر کرج و مجموعه ورزشی پنج هزار نفری ساوجبلاغ، اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال برای ادامه احداث بزرگراه همت تا کرج، اختصاص مبلغ هزار و 500 میلیارد برای تکمیل و بهره برداری مترو کرج، گلشهر و تکمیل ناوگان و همچنین اختصاص مبلغ 400 میلیارد ریال برای احداث بزرگراه تهران - هشتگرد علاوه بر اعتبارات حاصل از فروش اوراق مشارکت از دیگر مصوبات سفر هیئت دولت به استان البرز است.