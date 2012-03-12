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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

حجت الاسلام رزاقی:

امکانات فرهنگی استان البرز ضعیف است/ البرز نیازمند 40 حوزه علمیه

امکانات فرهنگی استان البرز ضعیف است/ البرز نیازمند 40 حوزه علمیه

کرج – خبرگزاری مهر: استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امکانات فرهنگی استان البرز ضعیف است، افزود: در حال حاضر استان البرز نیازمند 40 حوزه علمیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق رزاقی شامگاه یکشنبه در مراسم دیدار جمعی از ایثارگران، علما، مدیران و منتخبین استان البرز با رئیس جمهور که در تالار شهیدان نژاد فلاح استان برگزار شد، با بیان اینکه امکانات فرهنگی استان البرز ضعیف است، اظهار داشت: در حال حاضر استان البرز نیازمند 40 حوزه علمیه است.

وی افزود: استان البرز از لحاظ فرهنگی امکانات و تجهیزات ضعیف است که نیازمند توجه مسئولان استان و کشور است.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: با توجه به اینکه جمعیت استان البرز دو میلیون و 300 هزار نفر است اما جمعیت طلاب و روحانیون آن به یک هزار نفر نیز نمی رسد.

حجت الاسلام رزاقی گفت: در حال حاضر استان البرز دارای دو حوزه علمیه است که از امکانات و تجهیزات نامناسبی برخوردار هستند.

نماینده علمای استان البرز اظهار داشت: اگر 10 حوزه علمیه فعال در استان البرز راه اندازی شود ارتباط بین حوزه و مردم محکم تر خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت دانشگاه های استان البرز به گونه ای است که به نوعی به تهران مرتبط هستند که دانشگاه کشاورزی و دانشگاه خوارزمی از جمله این دانشگاه ها هستند و دانشگاه آزاد و پیام نور نیز به صورت متمرکز فعالیت می کنند.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: هم اکنون 30 الی 40 درصد دانشجویان دانشگاه های استان البرز مهمان و از دیگر شهرهای کشور هستند که برخی از این دانشگاه مشاکلی را ایجاد کرده اند.
 

کد مطلب 1557823

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