اصفهان آمادگی پذیرش روزانه 155 هزار مسافر نوروزی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال الدین صمصام شریعت شامگاه یکشنبه در نشست خبری افزود: در خصوص ستاد تسهیلات سفر استان نیز جلسات متعددی برگزار شده است.

استقبال از سفرهای داخلی در نوروز امسال زیاد است

وی ادامه داد: آمادگی کامل برای پذیرش برای پذیرش مسافران نوروزی را داریم چون پیش بینی می‌شود استقبال از سفرهای داخلی نسبت به سال قبل و گذشته بیشتر باشد که یکی از دلایل آن می‌تواند گران شدن ارز باشد.

صمصام شریعت در ادامه با اشاره به اینکه استان اصفهان چهار راه ارتباطی کشور به شمار می‌رود، یادآور شد: در شهر اصفهان تلاش شده چادرخوابی را به حداقل خود برسانیم البته پارک غدیر، فدک و قلمستان برای اسکان مسافران پیش بینی شده است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان اظهار داشت: آمادگی داریم که در هر 24 ساعت، نزدیک به 155 هزار نفر پذیرش مسافرین نوروزی را داشته باشیم.

وی ادامه داد: بر اساس ظرفیت استان روزانه هتلها، مهمان‌سراهای موجود در اصفهان ظرفیت 10هزار نفر ظرفیت را دارد و سعی داریم تا دیگر مسافران را در مدارس، سالن‌های تربیت بدنی و منازل کنترل شده استیجاری اسکان دهیم.

صمصام شریعت ادامه داد: البته تعدادی چادر و کمپ نیز در استان برای اسکان مسافران نوروزی پیش بینی شده است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرایی مصوبات سه سفر رئیس جمهور به اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: تعداد کل مصوبات سه سفر 772 مصوبه بوده است.

صمصام شریعت با اشاره به اینکه هر مصوبه چندین پروژه را در دل خود دارد افزود: در مجموع چهار هزار و 431 پروژه را شامل می‌شود.

وی یادآور شد: تا پایان دی ماه 1390، تعداد 379مصوبه خاتمه یافته و میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های اجرایی نیز 78 درصد است.