کارنامه فرهنگی 90 در اصفهان به اتمام رسید/ کاهش 20 درصدی جرائم در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی شامگاه یکشنبه در نشست خبری افزود: در سال جاری راه‌اندازی قراره گاه جنگ نرم را در سطح استان شاهد بودیم که اتفاق قابل توجهی بود و علاوه بر آن سند هم افزایی هم در اصفهان رونمایی شد.

وی اظهار داشت: امروز کارنامه فرهنگی سال 90 و طرح‌های بودجه فرهنگی به اتمام رسید و انتظار می‌رود در جلسه کارنامه فرهنگی بخش‌های عمده فعالیت‌ها بازگو شود.

اسماعیلی ادامه داد: اصفهان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته کاهش 20درصدی جرایم را شاهد بوده و در مجموع فعالیت تامینی نیز به سمت کاهش جرایم بوده است.

انتخابات بالاترین قله فعالیت‌ها بود

معاون سیاسی استاندار اصفهان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: انتخابات قله فعالیتها بود و در واقع نباید آن را مخلوق یک فعالیت چند ماهه دانست زیرا در اثر شرایط ویژه پس از فتنه 88 بود و در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری ما شاهد بالاترین مشارکت مردم در انتخابات مجلس در اصفهان بودیم.

61 درصد آمار مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود

اسماعیلی در ادمه سخنان خود با اشاره به مشارکت61 درصدی مردم اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: آمار مشارکت مردم استان بالاترین نرخ مشارکت از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون بوده است.

معاون سیاسی استاندار اصفهان اظهار داشت: در سایر شهرستان‌های استان اصفهان نیز آمار در قیاس با سه دوره از انتخابات مجلس بهتر بوده است.