به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه یک شنبه در نشست خبری پایان سال خود با اصحاب رسانه بیشترین وقت خود را صرف شنیدن سخنان اصحاب رسانه و خبرنگاران کرد تا از دغده‌های ذهنی آنها از نزدیک آشنایی پیدا کند.

استاندار اصفهان اظهار داشت: اینکه نفرین کردم امیدوارم استاندار شوید برای این نیست که بد شما را بخواهم برای این است که با استرس ها و .. آشنا شوید و بدانید چه خبر است.

وی که از ابتدای فعالیت خود در استانداری خود را از جنس اصحاب رسانه می‌دانست تلاش داشت تا وقت زیادی را با آنها سپری کند اما پس از مدت زمانی کمتر در میان اصحاب رسانه حاضر می‌شد که این موضوع برای خبرنگاران جای سوال داشت.

ذاکر اصفهانی در این خصوص اظهار داشت: در مقطعی احساس کردم مجموعه رسانه‌ها در یک رقابت سخت هستند که رقابت آنها مثبت نیست و چون سیاست من این نبود که استان را به آشوب بکشم به ناچار به این نتیجه رسیده ارتباط را با اصحاب رسانه کم کنم.

در انتخابات هیچ موضع جانب دارانه‌ای نداشتم

استاندار اصفهان در ادامه سخنان خود با تشکر از مردم اصفهان به خاطر حضور پرشکوه در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در انتخابات اخیر هیچ موضع جانب دارانه‌ای را از از جانب من و در مجموع دوستان استانداری که دخیل در امرانتخابات بودند شاهد نبودید، اگر چه ما اشخاص سیاسی هستیم ولی هیچگاه معاون سیاسی استاندار حاضر نشد از یک شخص مشخص جانب داری کند هر چند که ما نیز یک کاندید مشخص داشتیم.

ذاکر اصفهانی همچنین در پاسخ به این سوال که "چرا شما سفرهای شهرستانی ندارید" نیز گفت: اینکه گفته می شود جلسات و سفر به شهرستانها کم بوده اشتباه است و شخصا تنها به یک شهرستان سفر نداشته‌ و دیگر شهرستانهای اصفهان را بازدید کرده و در مواردی اعداد بازدیدهای من از چهار بار نیز می‌گذرد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: وقت وسیعی را به شهرستانها اختصاص داده‌است.

کارخانه‌داران سهام بهشت آباد را خریداری کنند

وی همچنین در خصوص وضعیت بهشت آباد تونل سوم کوهرنگ و طرح‌های اجرایی برای آبرسانی به اصفهان نیز سخن به میان آورد و در پاسخ به خبرنگاران گفت: از معقوله آب که سوال می‌شود راحت نیست که من بگویم وضعیت آب در اصفهان بد است و باید یک پروژه آغاز شود و پروژه بهشت آباد که اکنون به این نقطه رسیده واقعا با مشکل بسیار به این نقطه رسید.

ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه برای موضوع اوراق مشارکت بهشت آباد 210 میلیارد تومان اختصاص داده شده، اظهار داشت: تاکنون 50 میلیارد تومان از این اوراق خریداری شده و باید این اوراق را کارخانه‌داران خریداری کنند چون آنها نیز نیازمند آب هستند.

ذوب آهن و پالایشگاه تاکنون یک ریال هم اوراق مشارکت بهشت آباد را خریداری نکرده‌اند

استاندار اصفهان با انتقاد از برخی دستگاه‌ها یادآور شد: ذوب آهن و پالایشگاه اصفهان تا کنون یک ریال خرید سهام بهشت آباد را نداشته و فولاد مبارکه فقط پنج میلیارد خریداری کرده است.

ذاکر اصفهانی در ادامه در خصوص تونل سوم کوهرنگ نیز اظهار داشت: تنها 65 متر دیگر از این تونل باقی مانده که به سبب فشار آب این تونل دچار ریزش شده و به همین سبب دستگاه TBM از تونل خارج شده دنبال هستیم تا این تونل نیز همچون تونل خذنگستان به نتیجه برسد.

اصفهان در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی و احداث کارخانه پیشتاز است

وی در ادامه در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: در این خصوص نیز به شدت مشغول کار هستم، در جذب سرمایه گذاری خارجی پارسال رتبه ما سوم بود و امسال رتبه دوم را داریم و در بخش جذب سرمایه و احداث کارخانه جدید در سال جاری اصفهان پیشتاز بود.

ذاکر اصفهانی در انتقاد به اینکه چرا دستگاه‌‌های مهمی چون سازمان میراث فرهنگی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در اصفهان مسئول ندارد نیز توضحاتی را ارائه کرد.

وی همچنین دغدغه خود در خصوص ورزشگاه نقش جهان را بیان کرد و یادآور شد: انتظار می‌رود تا این ورزشگاه در سریع ترین زما نممکن به سرانجام برسد.

ذاکر اصفهانی در ادامه گفت: مشکل این ورزشگاه در تهران است که در واقع بودجه‌ای برای آن دیده نشده که در خصوص این ورزشگاه نیز تلاش‌های زیادی داشته و انتظار می‌رود ورزشگاه به علاوه قطار سریع السیر اصفهان تهران را در سال جدید به نتیجه برسانیم.

ذاکر اصفهانی در انتقاد به اینکه "چرا شما برای جابجایی مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان سکوت کردید" نیز اظهار داشت: مولفه‌های مختلفی جمع می‌شود تا در نهایت یک مدیر جابجا شود و از طرف دیگر من از شما می‌خواهم تا شما رسانه‌ها و مطبوعات وارد میدان شوید، چون مطبوعات زبان گویایی فضای عمومی جامعه است.