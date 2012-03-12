تهیه 10هزار صفحه تولیدات علمی در مرکز راهبری مهندسی فرهنگی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نصیری یکشنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جوانان جهادگر بوشهری همواره در لبیک گفتن به فرمایشات مقام معظم رهبری پیشتاز بوده‌اند.

وی ادامه داد: مردان و زنان مومن و جهادگر استان ولایت‌مدار بوشهر در طول تاریخ، حماسه‌ساز حرکت‌های علمی و تاریخ ساز بوده‌اند و مقام معظم رهبری نیز مردم استان بوشهر را جز اصیل‌ترین و بهترین مردمان می‌دانند و می‌فرمایند این استان دارای مردمی امتحان پس داده هستند.

نصیری تدوین طرح بومی مهندسی فرهنگی استان بوشهر، راه‌اندازی نخستین مرکز راهبری مهندسی فرهنگی کشور در استان بوشهر را بخشی از برنامه‌های این مرکز معرفی کرد و گفت: انجام 40 پروژه تخصصی دانش‌بنیان مهندسی فرهنگی و تهیه ‌بیش از 10 هزار صفحه تولیدات علمی، بخشی جهاد فرهنگی صورت گرفته است.

وی افزود: این حجم عظیم تولیدات علمی با همکاری مسئولان و فرهنگ پژوهان، شورای فرهنگ عمومی، شورای برنامه‌ریزی، شورای اداری، اساتید حوزه و دانشگاه ‌در استان بوشهر انجام شده است.

مسئول مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر اضافه داد: تألیف طرح جامع بومی سازی مهندسی فرهنگی استان بوشهر، تألیف پیش نویس نظام‌نامه نقشه مهندسی فرهنگی استان بوشهر، تألیف سیاست‌های شورای فرهنگ عمومی استان در برنامه پنجم توسعه و تألیف کتاب مهندسی فرهنگی را بخش دیگری از برنامه‌‌های این مرکز نامیدند.

وی از تألیف چشم انداز مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر، تألیف بیانیه ماموریت مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر، تألیف نشریه تخصصی فرهنگ در افق 1404، تألیف کتابچه علمی پژوهشی چرایی، چیستی و الگوی پیوست نگاری فرهنگی بعنوان بخشی دیگر از فعالیت‌های علمی مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر نام برد.

نصیری ادامه داد: پژوهش گفتار پژوهی مهندسی فرهنگی استان بوشهر، پژوهش نیاز سنجی و مسئله شناسی فرهنگی استان بوشهر بر اساس نگرش مدیران، کارشناسان و نخبگان جوان استان بوشهر مستند بر مولفه های فرهنگی چشم انداز بیست ساله نظام و برنامه پنجم توسعه و پژوهش تحلیل اثرات صنایع نفت و گاز بر ‌ارزشهای اجتماعی - فرهنگی جوانان عسلویه نیز از جمله فعالیتهای علمی پژوهشی مرکز است که در دوسال اخیر نهایی و به اتمام رسیده است.

وی افزود: مطالعه محلات مسجد محور شهر بوشهر در سه بخش بررسی هویت دینی و ملی، نیازسنجی و شناسایی مسائل فرهنگی،رصد فرهنگی و برنامه ریزی عملیاتی حوزه فرهنگ، اتمام پژوهش نگرش سنجی مهندسی فرهنگی استان بوشهر،تدوین طرح آموزش توسعه مهارت‌های فرهنگی و همکاری در انجام پژوهش نهادینه سازی فرهنگ مصرف در جامعه بر اساس الگوهای اسلامی بخش دیگری از این فعالیتهاست.

نصیری ادامه داد: راه‌اندازی دبیرخانه دایمی سلسله همایش های فرهنگ در افق 1404 یکی دیگر از فعالیت‌های مبنایی و ریشه‌دار در راستای بهره مندی استان از ظرفیت‌های کشوری با توجه به ابلاغ‌ها و دستورات مقام معظم رهبری در سطوح ملی و اسناد بالادستی نظام است.

مسئول مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر ادامه داد: هدف از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و کنفرانس‌های فرهنگی، توانمند سازی مدیران، کارشناسان، اساتید حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان به‌منظور ورود دانش و بینش مهندسی فرهنگی در استان است.