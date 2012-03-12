سالروز شهادت "عاشوری" به عنوان روز روحانیت بوشهر نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در نشست با طلاب و فضلای استان بوشهر مقیم قم با ذکر نکاتی اخلاقی به تشریح مسائل فرهنگی و سیاسی استان پرداخت و از روحانیت گرانقدر استان بوشهر به ویژه آیت‌الله حسینی‌بوشهری و مجمع نمایندگان طلاب تشکر و قدردانی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در ادامه از انتخاب روز 13 آذر مصادف با سالروز شهادت شهید عاشوری به عنوان روز روحانیت بوشهر خبر داد و افزود: در این راستا، دبیرخانه‌ای برای طراحی برنامه‌های ویژه این روز، در شهرهای قم و بوشهر تشکیل شده است.

در پایان این نشست آیت‌الله صفایی‌بوشهری ضمن پاسخگویی به پرسش‌های طلاب و روحانیون، همه را به همکاری و وحدت در سایه ولایت در استان بوشهر دعوت کرد.