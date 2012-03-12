زمستان سرد استان البرز به بهار مبدل شد

به گزارش خبرنگارمهر؛ در شب سرد و زمستانی تالار شهیدان نژاد فلاح کرج تا پاسی از نیمه شب میزبان رئیس جمهور کشور بود، در این شب پیر وجوان در آرزوی دیدار رئیس جمهورکشورشان دست از پا نمی شناختند، این دیدار تا ساعت 24 نیمه شب ادامه داشت و پس از آن مردم شهید پرور استان البرز به بدرقه رئیس جمهور رفتند و دور چهارم سفر رئیس جمهور به استان البرزرسماٌ خاتمه یافت.

طبق وعده قبلی مبنی بر دیدار رئیس جمهور با ایثارگران، علما، مدیران ومنتخبین استان البرز، سراز پا نشناخته عازم محل برگزاری این دیدار در سالن شهیدان نژاد فلاح شدم.

در فاصله چند کیلومتری مسیر، نیروهای امنیتی با یونیفرم ویژه به صف ایستاده بودند، از دور جلوی درب ورودی که با ازدحام جمعیت همراه بود می شد فهمید که علاقه مردم استان به دیدار رئیس جمهور کشورشان است که در این شب کاملاٌ سرد زمستانی آنها را به این محل کشانده است.

ساعت 21 است و پس از استقرار در سالن فوج فوج به خیل مردم افزوده می شود؛ خیلی ها به دنبال قلم و کاغذی هستند تا درد دل هایشان را با رئیس جمهور مطرح کنند، انگار همه مجالی می خواهند تا برای مدتی آرزوهایشان را مرور کنند و آنها را روی کاغذ بیاورند.

از همه قشردر سالن به چشم می خورد، از پیرو جوان، از جانبازو شیمیایی گرفته تا قطع نخاع، از نخبه و تحصیل کرده گرفته تا مدیر و عالم، خلاصه هر کسی که امشب در سالن نژاد فلاح حضور داشت منتخب رئیس جمهور بود.

خبرنگاران هم که در این روز پای ثابت تمام برنامه های سفر بوده اند و انگار انرژی بی پایان رئیس جمهور مجال خستگی را از آنها هم گرفته است؛ این را می شد از شکار لحظه هایشان در سالن درک کرد.

در همین گیر و دار در حال وارسی و برانداز میهمانان بودم که ناگاه ریتم حرکت خبرنگاران و لنزهای دوربین هایشان به یک نقطه واحد معطوف شد؛ همه لنزها برای ثبت این لحظه به سمت یک درب قفل شدند، دری که رئیس جمهور از آنجا وارد می شود.

به یک باره همه سراپا ایستادند و ازدحام جمعیت مانع از آن می شد تا همه چیز به خوبی دیده شود؛ پس از آن این بانگ "صلی علی محمد، یاور رهبر آمد" بود در سالن نژاد فلاح کرج طنین انداز شد و فوج فوج دست ها بود که به نشانه ارادت بالا می رفت.

خیلی ها در این فرصت قصد داشتند نامه های خود را به رئیس جمهور بدهند، برخی موفق می شدند و گروهی نه.

پس از استقرار رئیس جمهور و هیئت همراه اولین سخنران استاندار البرز بود که در گزارشی فعالیت های استان را تشریح کرد.

مواردی مثل سرانه های ورزشی، کتابخانه ها،وضعیت کشاورزی، شهرک دارویی، رتبه سرمایه گذاری، تعداد مدارس، وضعیت راه و مسکن، آموزش و پرورش، اعتبارات تملک، محیط زیست، وضعیت علمی و دانشگاه جامع البرز،سند آمایش سرزمین، بهداشت ودرمان، اشتغال، یارانه پرداختی و تعداد توزیع سهام عدالت و... از جمله موضوعاتی که استاندار البرز به آنها اشاره کرد.

پس از آن نخبگان استان تک به تک بر روی سن حاضر می شدند و به نمایندگی از یک گروه مطالبات هر بخش را خدمت رئیس جمهور ارائه می دادند.

در بدو امر بانوی کارآفرین به نمایندگی از زنان شاغل از رئیس جمهور خواستارتوجه ویژه به بخش ساوجبلاغ و رونق گردشگری در این منطقه شد، بازنشستگی پیش از موعد زنان، وضعیت اشتغال بانوان و ارائه تسهیلات به این قشر از جمله مواردی بود که این بانوی پزشک البرزی به آنها اشاره داشت.

بانوی دیگری نیز به نمایندگی از نخبگان از رئیس جمهور خواست تا ضمن توسعه فضاهای کتابخانه ، ایجادپارک علم و فن آوری در مرکز تجمع نخبگان در کرج، گسترش فضاهای خوابگاهی، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه و استفاده بخش صنعت از دانشگاهیان در ایجاد شغل از جمله مطالبه این نخبه به نمایندگی از قشر خود بود.

در ادامه این مراسم سرود ای جاودانه البرز... اجراشد وسه جانباز و هفت زن استان توسط رئیس جمهور نشان های زرینی را دریافت کردند؛ همچنین از چهار برگزیده استان نیز توسط رئیس جمهور تقدیر به عمل آمد.

در پایان نیز محمود احمدی نژاد در مدت زمانی کوتاه در جمع ایثارگران و نخبگان به تبیین رابطه بین علم و ایثار پرداختند و گفتند: علم و ایثار همچون دو بال است که به هم معنا می بخشند.

وی این دو بال را وسیله ای دانست که انسان توسط آنها به عرش پرواز می کند و تا ملکوت، منتها علیه درجات کمال را طی خواهد کرد.

این دیدار که 3 ساعت به طول انجامید و تا ساعت 24 نیمه شب یکشنبه به طول انجامید؛ برهمگان اثبات کرد که عشق به وطن در رگ و خون ملت ومردم استان البرز است به نحوی که حتی سرمای زمستان هم ذره ای از انگیزه شان برای حضورشان در صحنه کم نخواهد کرد.

به این ترتیب سالن شهیدان نژاد فلاح در شب کاملاً سرد و زمستانی آخرین میعادگاه رئیس جمهور بود که با بدرقه مردم استان البرز در دور چهارم سفر هیات دولت با مصوبات پر باری خاتمه یافت.