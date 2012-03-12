به گزارش خبرنگار مهر، توزیع آرمهای طرح ترافیک تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ادامه دارد و افرادی که موفق نشوند در این مدت آرم های خود را دریافت کنند باید تا نیمه فروردین ماه منتظر بمانند تا دومین مرحله توزیع آرم ها آغاز شود.

آرم های طرح ترافیک از روز اول فروردین ماه اعتبار دارند و تمدید آرم های سال 90 به گفته مسئولان شهری بستگی به تصمیم گیری پلیس راهور دارد.

به گفته معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، صد در صد فرایند چاپ و توزیع آرم قبل از سال 90 به اتمام می رسد و مشکلات بخشی از جانبازان و اتحادیه آژانس داران نیز طی دو هفته باقی مانده رفع و تلاش می شود قبل از سال آرم های خود را دریافت کنند.

توزیع آرم‌ها ی طرح ترافیک به صورت سراسری و بر اساس حروف الفبا انجام می‌شود.

