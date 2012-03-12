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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۳۵

آغاز توزیع آرم‌های طرح ترافیک از امروز/ آرمهای جدید از اول فروردین معتبرند

آغاز توزیع آرم‌های طرح ترافیک از امروز/ آرمهای جدید از اول فروردین معتبرند

توزیع آرم‌های ورود به محدوده طرح ترافیک از امروز( دوشنبه ) در دفاتر الکترونیک آغاز شده و ثبت‌نام کنندگان می‌توانند با ارائه اصل رسید آرمهای طرح ترافیک سال 91 را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع آرمهای طرح ترافیک تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ادامه دارد و افرادی که موفق نشوند در این مدت آرم های خود را دریافت کنند باید تا نیمه فروردین ماه منتظر بمانند تا دومین مرحله توزیع آرم ها آغاز شود.

آرم های طرح ترافیک از روز اول فروردین ماه اعتبار دارند و تمدید آرم های سال 90 به گفته مسئولان شهری بستگی به تصمیم گیری پلیس راهور دارد.

به گفته معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، صد در صد فرایند چاپ و توزیع آرم قبل از سال 90 به اتمام می رسد و مشکلات بخشی از جانبازان و اتحادیه آژانس داران نیز طی دو هفته باقی مانده رفع و تلاش می شود قبل از سال آرم های خود را دریافت کنند.

توزیع آرم‌ها ی طرح ترافیک به صورت سراسری و بر اساس حروف الفبا انجام می‌شود.
 

کد مطلب 1557831

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