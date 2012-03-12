آغاز خاکبرداری فاز دوم برج میلاد از اردیبهشت 91

فرزاد هوشیار پارسیان در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به کلنگ زنی فاز دوم برج میلاد گفت برای طراحی فاز دوم برج میلاد مسابقه ای برگزار شد که از میان طرح ها سه اثر به بخش نهایی رسید که طرح های برگزیده شده متعلق به طراحان برجسته و بین المللی هستند.

وی با بیان این که برای اجرایی شدن فاز دوم برج میلاد از نگاه کارشناسانه و نظرات اعضای شورای شهر تهران استفاده می شود گفت: در این فاز دو هتل 20 طبقه و مرکز تجارت تجانی پیش بینی شده که در حال حاضر تجهیز کارگاه ها به اتمام رسیده است و خاکبرداری پروژه نیز از اردیهشتماه آغاز می شود.

پیش بینی بازدید روزانه 7 هزار نفر از برج میلاد

هوشیار در ادامه با اشاره به برنامه های نوروی برج میلاد گفت: ما در ایام نوروز میزبان اقوام ایرانی هستیم و به جز برنامه هایی که در سازه اصلی برج اجرا می شود در حاشیه و محوطه پیرامونی نیز برنامه های فرهنگی، تفریحی بسیاری اجرایی می شود.

وی با بیان این که در ایام نورزو پیش بینی بازدید روزانه هفت هزار نفر از برج میلاد را کرده ایم گفت: نمایش فیلم های ایرانی که با سنت و فرهنگ ما در ارتباط هستند و همچنین برنامه های تفریحی ویژه ای برای میهمانان داخلی و خارجی بخش کوچکی از این پازل هویتی است.

سفره هفت سین تمامی فارسی زبان های دنیا در برج میلاد

مدیرعامل برج میلاد ادامه داد: در ایام نوروز سفره هفت سین تمامی کشورهای فارسی زبان برای اساس سنت و آداب و رسوم خود در برج میلاد گسترده می شود.

