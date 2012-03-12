تمدید حالت فوق العاده در جنوب تایلند/ سطح خشونت ها همچنان بالاست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه نیشن ، "یوتاسک" گفت : دولت سه شنبه این هفته برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه خواهد داد و حالت فوق العاده را از تاریخ 20 مارس مطابق اول فروردین ماه به مدت 3 ماه تمدید خواهد کرد.

وی افزود : هرچند تعداد حملات معترضین کم شده است ولی سطح خشونت ها همچنان بالاست.

بر اساس این گزارش ، در اخرین حمله به یک پست بازرسی در منطقه ناراتیوات دست کم 12 سرباز زخمی شدند .

سه استان جنوبی تایلند که اکثرآنها مسلمانان مالایی تبار هستند، درهفت سال اخیر شاهد درگیری های شدید میان معترضین و دولت مرکزی تایلند بوده است . در شدیدترین این درگیری ها در سال 2004، تعداد 85 معترض در شهر "تاک بای" که در نزدیکی مرز مالزی قرار دارد جان خود را از دست دادند.