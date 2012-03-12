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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

زاوشی:

صادرات صنعتی استان مرکزی به 670 میلیون دلار رسید

صادرات صنعتی استان مرکزی به 670 میلیون دلار رسید

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از صادرات 670 میلیون دلاری کالاهای صنعتی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

علیرضا  زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صادرات 670 میلیون دلاری کالاهای صنعتی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: امید است این رقم در آمار پایانی سال به 800 میلیون دلار افزایش یابد.

وی اهم کالاهای صنعتی صادر شده در استان مرکزی را، محصولات پتیروشیمی، ماشین آلات صنعتی، تجهیزات انرژی و کارخانه ای، خودروهای ریلی، عایق های رطوبتی، شیشه، و آلومینیم اعلام کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی 150 واحد صنعتی استان را صادر کننده دانست و گفت: در میان این واحدها 30 واحد صنعتی از صادرکنندگان بزرگ کالاهای صنعتی هستند.

وی تاکید کرد: استان دانست و گفت: با وجود بیش از دو هزار و 700 واحد صنعتی در استان قابلیت های صادرات صنعتی در استان بیش از این ارقام است که با همت مدیران صنایع استان باید گام های رو به رشد برداشته شود.

زاوشی استان مرکزی را از استان های مهم صادرکننده دانش فنی و مهندسی دانست و گفت: مهمترین راه  تحقق صادرات صدر درصدی کالاهای صنعتی استان کیفیت بخشی به تولیدات است.

کد مطلب 1557835

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