11 نفر بر اثر مسمومیت با گاز جان باختند/ کاهش 24 درصدی تلفات حوادث رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پزشک قانونی استان مرکزی، در ده ماهه امسال 11 نفر در استان مرکزی بر اثر مسمومسیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌های ناشی از گازگرفتگی هفت نفر بود، افزایش یافته‌ است وفوتی‌ ناشی از گازگرفتگی در ده ماهه امسال هفت نفر مرد و چهار نفر زن بودند.

بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در مرداد ماه‌ امسال با هفت فوتی ثبت‌ شده است.



کاهش 24 درصدی تلفات حوادث رانندگی ده ماهه



در این مدت 559 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 736 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 24 درصد کاهش نشان می‌دهد که از تلفات رانندگی ده ماهه امسال 409 مرد و 150 زن بودند.

بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 446 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 78 مورد در تصادفات درون شهری، 35 مورد در جاده‌های روستایی گزارش شده است.

همچنین آمار پنج هزارو 728 نفر مصدوم حوادث رانندگی در مرکز پزشکی قانونی استان ثبت شده است که از این تعداد چهار هزار و 51 مرد ویک هزار و 677 زن هستند.

مصدومین حوادث رانندگی ده ماهه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 2.4 درصد کاهش یافته است. تعداد مصدومین حوادث رانندگی ده ماهه سال گذشته، پنج هزار و 871 نفر بود.

تنها37 کشته در حوادث رانندگی دی ماه امسال



بر این اساس تنها در دی امسال تلفات حوادث رانندگی 37 نفر بود که در مقایسه با 40 نفری که در مدت زمان مشابه سال گذشته جان باختند، 7.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

از مجموع 37 نفر کشته حوادث رانندگی دی ماه، 26 مرد و 11 زن بودند. 31 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی دی ماه در جاده های برون شهری، چهار نفر در جاده‌های درون شهری، دو نفر در جاده‌های روستایی ثبت شده است.

تعداد مصدومین حوادث رانندگی دی ماه نیز 444 نفر است که این آمار در مقایسه با 458 مصدوم حوادث رانندگی که در دی سال گذشته به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه داشته‌اند، 3.1 درصد کاهش داشته است.

کاهش 52.9 درصدی ناشی از سوختگی در استان



در نه ماهه امسال هشت نفر بر اثر سوختگی در استان مرکزی جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که 17 نفر بر اثر سوختگی جان باخته بودند، 52.9 درصد کاهش یافته است.

شش نفر از فوتی‌های ناشی از سوختگی در این استان در نه ماهه امسال مرد و دو نفر زن بودند و در این مدت بیشترین آمار مرگ ناشی از سوختگی با سه فوتی در آبان ثبت شده است.