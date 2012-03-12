هزاران تایوانی خواستار توقف احداث و فعالیت نیروگاههای هسته ای شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، تظاهر کنندگان با حمل پلاکاردهایی خواهان زندگی توام با آرامش و امنیت شدند و از دولت تایوان خواستند از مشکلات و تبعات پیش آمده در زلزله سال گذشته ژاپن درس بگیرد.

هم اکنون 3 نیروگاه هسته ای در تایوان فعال است و دولت مشغول احداث چهارمین نیروگاه هسته ای در این کشور است.

در عین حال دولت تایوان اعلام کرده است که پس از زلزله ژاپن اقدامات ایمنی در نیروگاههای هسته ای این کشور را که20 در صد انرژی برق این کشور را تامین می کند، افزایش داده است.

جزیره تایوان در منطقه ای زلزله خیر قرار دارد و زلزله 7.6 ریشتری در این کشور در سال 1999 باعث شد بیش از 2 هزار تن جان خود را از دست بدهند.