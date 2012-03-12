  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۴

جوانان تیم فوتبال فولاد بر تراکتورسازی تبریز چیره شدند

جوانان تیم فوتبال فولاد بر تراکتورسازی تبریز چیره شدند

اهواز - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال جوانان فولاد خوزستان با پیروزی در برابر تراکتورسازی تبریز، به روند نتایج خوب خود در هفته های اخیر ادامه دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم جوانان فولاد در هجدهمین هفته از رقابتهای لیگ برتر کشور به مصاف تراکتورسازی تبریز رفت و با یک گل به پیروزی رسید. در این بازی کهش شامگاه یکشنبه در ورزشگاه اختصاصی فولاد برگزار شد، فرشاد جانفزا در دقیقه 30 بازی گل پیروزی بخش فولادمردان جوان را به ثمر رساند.

تیم جوانان فولاد خوزستان در این دیدار موقعیتهای فراوانی برای افزودن بر تعداد گلهای خود داشت اما تنها یک بار موفق به گشودن دروازه حریف قدرتمندش شد ضمن اینکه تراکتورسازی در واپسین ثانیه های بازی به یک ضربه پنالتی دست یافت که این ضربه به تیر دروازه اصابت کرد تا بازی با پیروزی نماینده خوزستان به پایان برسد.

تیم جوانان فولاد در بازی رفت در تبریز نیز با حساب دو بر یک به پیروزی رسیده بود.

همچنین دو تیم خوزستانی صنعت نفت آبادان و استقلال اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه دو بر یک به سود تیم آبادانی به پایان رسید. نفت اهواز هم با نتیجه سه بر صفر در اصفهان بازی را به ذوب آهن واگذار کرد.
کد مطلب 1557841

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها