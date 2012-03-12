جوانان تیم فوتبال فولاد بر تراکتورسازی تبریز چیره شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم جوانان فولاد در هجدهمین هفته از رقابتهای لیگ برتر کشور به مصاف تراکتورسازی تبریز رفت و با یک گل به پیروزی رسید. در این بازی کهش شامگاه یکشنبه در ورزشگاه اختصاصی فولاد برگزار شد، فرشاد جانفزا در دقیقه 30 بازی گل پیروزی بخش فولادمردان جوان را به ثمر رساند.

تیم جوانان فولاد خوزستان در این دیدار موقعیتهای فراوانی برای افزودن بر تعداد گلهای خود داشت اما تنها یک بار موفق به گشودن دروازه حریف قدرتمندش شد ضمن اینکه تراکتورسازی در واپسین ثانیه های بازی به یک ضربه پنالتی دست یافت که این ضربه به تیر دروازه اصابت کرد تا بازی با پیروزی نماینده خوزستان به پایان برسد.



تیم جوانان فولاد در بازی رفت در تبریز نیز با حساب دو بر یک به پیروزی رسیده بود.



همچنین دو تیم خوزستانی صنعت نفت آبادان و استقلال اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه دو بر یک به سود تیم آبادانی به پایان رسید. نفت اهواز هم با نتیجه سه بر صفر در اصفهان بازی را به ذوب آهن واگذار کرد.